Aleyna Derelioğlu: Oyunculuk teklifleri geliyor

"Oyunculuk teklifleri geliyor" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, geçtiğimiz gün kızı Aleyna Derelioğlu ile birlikte Nişantaşı'ndaydı. Baba-kız, otomobillerini beklerken gazetecilerle sohbet etti.

Geçtiğimiz aylarda Murat Dalkılıç'ın, 'Nefes' isimli şarkısının klibinde oynayan Aleyna Derelioğlu, muhabirlerin, "Şarkıcılık ya da oyunculuk gibi düşünceniz var mı?" sorusuna, "Teklifler geliyor ama bakalım, önce üniversitem bitsin. Okuduğum bölümle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Ondan sonra oyunculuk düşünüyorum." yanıtını verdi.

"BİR BABA OLARAK KIZIMIN MUTLU OLMASINI İSTERİM"

Eski futbolcu ise "Kızınızın oyuncu olmasını ister misiniz?" şeklindeki soruya, "21 yaşına girecek... Kocaman kız oldu. Başarılı ve mutlu olabileceği her şeyi desteklerim. Sonuçta karar verme yaşında. Ne olursa olsun bir baba olarak mutlu olmasını isterim." cevabını verdi.