Aleyna Tilki'den yabancı şarkı sürprizi

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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde birçok mağazayı gezen Tilki, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

Aleyna Tilki, "Pandemi sürecinde fazla alışveriş yapamadım. Bugün de kendime vakit ayırarak, eksiklerimi tamamlamaya geldim. Albüm çıkarmak için şu an çok erken ama iki parçadan oluşan yabancı şarkıyı bu sene içerisinde çıkarıp, daha sonra albüm haline getirmeyi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.