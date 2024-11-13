Aleyna Tilki, Jared Leto'nun İstanbul konserine katıldı; "Türkiye'de harika anılar biriktirdim"

Geçtiğimiz günlerde Oscar ve Altın Küre ödüllü ünlü oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, kardeşi Shannon Leto ile birlikte kurdukları rock grubu Thirty Seconds to Mars ile İstanbul'da konser verdi. Dünyaca ünlü şarkıcı istanbulun pek çok yerinde paylaşım yapmıştı.