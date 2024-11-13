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        Haberler Magazin Aleyna Tilki, Jared Leto'nun İstanbul konserine katıldı; "Türkiye'de harika anılar biriktirdim" - Magazin haberleri

        Aleyna Tilki, Jared Leto'nun İstanbul konserine katıldı; "Türkiye'de harika anılar biriktirdim"

        Aleyna Tilki, Jared Leto'nun geçtiğimiz günlerde İstanbul'da verdiği konsere katıldı ve o anları sosyal medya hesabında paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 22:19 Güncelleme: 13.11.2024 - 22:19
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        Geçtiğimiz günlerde Oscar ve Altın Küre ödüllü ünlü oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, kardeşi Shannon Leto ile birlikte kurdukları rock grubu Thirty Seconds to Mars ile İstanbul'da konser verdi. Dünyaca ünlü şarkıcı istanbulun pek çok yerinde paylaşım yapmıştı.

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        Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Jared Leto'nun Türkiye'deki konserine katılarak o anlara ait özel görüntüleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

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        Aleyna Tilki, Thirty Seconds to Mars etiketini kullanarak yaptığı paylaşımda, Jared Leto ile birlikte çekildiği bir fotoğraf ve konserden bir videoya yer verdi.

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        Şarkıcı, yaptığı paylaşıma; "Türkiye'de harika anılar biriktirdim" notunu ekleyerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Aleyna Tilki
        #Jared Leto
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