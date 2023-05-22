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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk etti! Nedenini ilk kez açıkladı!

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süredir kızlarıyla birlikte Amerika'da yaşıyor. En az kızı kadar ünlü olan Öztel, sosyal medya hesabından ilk kez neden Türkiye'den ayrıldığına dair gelen soruları yanıtladı. İşte Havva Öztel ve kızlarının Amerika'ya yerleşme nedeni...

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  • Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk etti! Nedenini ilk kez açıkladı!

    Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan Aleyna Tilki'nin annesi, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekiyor. Havva Öztel son olarak Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını cevapladı.
  • Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk etti! Nedenini ilk kez açıkladı!

    Bir süredir kızlarıyla birlikte Amerika'da yaşayan Havva Öztel, takipçilerinin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Öztel, Türkiye'den ayrılması hakkında gelen soruyu ilk kez cevapladı.
  • Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk etti! Nedenini ilk kez açıkladı!

    Havva Öztel, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz aylarda şarkı yayınlayan Öztel, Instagram'da sık sık paylaşım yapıyor.
  • Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk etti! Nedenini ilk kez açıkladı!

    Aleyna Tilki geçtiğimiz aylarda "Çok yakında şarkı yapmak ve üretmek için Amerika'ya gideceğim. Uzun bir süre dönmemek gibi bir planım var, bugün de yolculuk için alışveriş yapmaya geldim, bavul hazırlıyorum" demişti.
  • Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk etti! Nedenini ilk kez açıkladı!

    Amerika'ya kızlarıyla birlikte giden Havva Öztel, sosyal medya hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı. Bir kişinin sorduğu: "Amerika'ya aileniz neden yerleşti?" sorusuna ilk kez yanıt verdi.
  • Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk etti! Nedenini ilk kez açıkladı!

    Havva Öztel takipçisinden gelen soruya: "Ayça'nın eğitimi için ve canımız öyle istedi" şeklinde yanıt verdi.
  • Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk etti! Nedenini ilk kez açıkladı!

    İşte Havva Öztel'in paylaşımı...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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