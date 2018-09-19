Aleyna Tilki'nin babası Mehmet Tilki'ye icra şoku!

'Cevapsız Çınlama, 'Sen Olsan Bari' ve 'Yalnız Çiçek'in ardından son günlerde 'Dipsiz Kuyum' parçasıyla da adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, bu kez "babasının evine icra takibi başlatıldığı" haberleriyle gündemde. Mehmet Tilki'nin 2015 yılından kalan 15 bin TL borcu, faiziyle birlikte 25 bin TL'ye yükseldi. İlerleyen günlerde haciz memurlarının, icra için Mehmet Tilki'nin evine gideceği öğrenildi