        Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı - Magazin haberleri

        Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

        Geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra kan ve saç örneği vermesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testinin sonucu çıktı

        Giriş: 08.01.2026 - 13:36 Güncelleme: 08.01.2026 - 13:44
        Uyuşturucu testi pozitif çıktı
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta kan ve saç örneği alınan Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu.

        25 yaşındaki Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Test sonuçlarında, Tilki'nin esrar kullandığı tespit edildi.

        #Aleyna Tilki
        #uyuşturucu operasyonu
