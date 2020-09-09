Doğru supplement seçimi; hastalıktan korunma, muhtemel zararları engellemek için oldukça önemlidir. Bu amaca hizmet eden, sağlıklı yaşamı teşvik eden, katkı sağlayan supplementleri iyi bilmeniz gerekmektedir. Bu özelliklere sahip supplementlerse çok azdır. En önemlisi ise alfa lipoik asittir. A-lipoik asit, alfa lipoik asit (ALA) veya tioktik asit olarak bilinen lipoik asit (LA),oktanoik asitten türetilen bir bileşiktir. ALA normal olarak hayvansal besinlerde bulunur. Metabolizma için gereklidir. Alfa lipoik asit veya ALA, vücutta kendiliğinden oluşan bir bileşiktir. Enerji üretimi gibi hücresel düzeyde işlevlerde görev almaktadır. İnsan vücudu gereksinim duyulan tüm ALA'yı üretebilir. Buna rağmen bazı gereksinim durumlarında ALA dışarıdan yiyeceklerle de alınmaktadır. Alfa lipoik asit nedir? Bu asit 1980’li yılların sonunda keşfedilen ve hem yağda hem de suda çözünebilen, antioksidan özellikte vitamin benzeri bir madde olup yararları son yıllarda pek çok araştırmanın merkezinde yer almıştır. Alfa lipoik asit; hücrede enerji metabolizmasında görev alan bir yağ asididir. Güçlü bir antioksidandır.

Alfa Lipoik Asidin Faydaları Nelerdir?

ALA’nın (Alfa Lipoic Acit) etkisi, kanıtlanan özellikleri; yaşlanmayı önleme (anti ageing),sinir hasarını giderme, kan şekeri kontrolü, kilo verme olarak sıralayabiliriz.

Etkiler oldukça uzun. Zaman kaybetmeden inceleyelim.

Alfa Lipoik Asit (ALA) Ve Anti Ageing: Alfa lipoik asit oksijen tüketimini arttırır. Bu oldukça basit bir değişim gibi görünse de Altın Çilek Faydaları oksijen tüketimi hücre içi yaşlanmayı kısıtlar. Alfa lipoik asit; hücre düzeyinde yaşlanmayı geciktirir, ileri yaş kişilerde çokça yarar sağlar.

Alfa lipoik asit oksijen tüketimini arttırır. Bu oldukça basit bir değişim gibi görünse de Altın Çilek Faydaları oksijen tüketimi hücre içi yaşlanmayı kısıtlar. Alfa lipoik asit; hücre düzeyinde yaşlanmayı geciktirir, ileri yaş kişilerde çokça yarar sağlar. Alfa lipoik Asit Ve Diyabetik Sinir Hasarı: Diyabet olan hastalarda; kötü kan şekeri düzeyleri vücudun uç noktalarındaki sinirlerde hasar yaratır. Uzun zamanda bu hasar; kronik yaralara, bozulmuş yaşam kalitesine sebep olur.

Böyle olunca da diyabet olan kişileri sinir hasarından korumak ve oluşmuş sinir hasarını düzeltmek için büyük önem taşıyor.

Alfa Lipoik Asit Ve Kilo Verme: Alfa lipoik asit kilo verme sürecine olumlu etki eder. ALA tüketiminin; iştahı azalttığı yapılan araştırmalarda görülmüştür. ALA; iştahı azaltmayı beyinde bulunan doyum merkezine yalancı bir “yeterli kalori alımı var” mesajı göndererek başarıyor. Beyin ise bu mesajlı uyarıyı iştahı azaltarak cevaplıyor. Alfa lipoik asit; yeme bozukluğu olan, sürekli açlık hisseden kişilerde kullanılıyor.

Alfa lipoik asit kilo verme sürecine olumlu etki eder. ALA tüketiminin; iştahı azalttığı yapılan araştırmalarda görülmüştür. ALA; iştahı azaltmayı beyinde bulunan doyum merkezine yalancı bir “yeterli kalori alımı var” mesajı göndererek başarıyor. Beyin ise bu mesajlı uyarıyı iştahı azaltarak cevaplıyor. Alfa lipoik asit; yeme bozukluğu olan, sürekli açlık hisseden kişilerde kullanılıyor. Çok Fazla Antioksidan Özelliği Vardır: C vitamini ve E vitamini gibi, diğer antioksidanlara göre çok daha fazla oranda antioksidan içermektedir.

C vitamini ve E vitamini gibi, diğer antioksidanlara göre çok daha fazla oranda antioksidan içermektedir. Hücrelerin Yaşama Sürelerini Uzatmaktadır: Alfa Lipoik asit ile L – Carnitin birlikte kullanılırsa hücrelerin yaşam süresinin uzayabileceğine dair Berkeley Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma vardır. Bu özelliği ile cilt yaşlanmasının yavaşlatılmasını sağlamaktadır.

Alfa Lipoik asit ile L – Carnitin birlikte kullanılırsa hücrelerin yaşam süresinin uzayabileceğine dair Berkeley Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma vardır. Bu özelliği ile cilt yaşlanmasının yavaşlatılmasını sağlamaktadır. Enerji Metabolizmasına Yardımcıdır: Vücudunuz gıdaları tükettiğinde; bu gıdaların sindirilerek yapı taşlarına ayrılması gerekmektedir. Bu konuda B vitaminlerine yardımcıdır.ALA; karbonhidratlardan, proteinlerden ve yağlardan enerji üretilmesini sağlayarak organların, sistemlerin görevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaçları olan enerji mekanizmasına yardımcı olur. Enerji mekanizmasında yer alması ayrıca alfa lipoik asidin kronik yorgunluk, halsizlik durumlarının giderilmesinde yardımcı olmasını sağlar.

Kanser Üzerindeki Etkisi: Oksijen kullanımından sonra oluşan yan ürünlere karşı en üst düzeyde koruma sağlayan alpa lipoik asit, yağda çözünebildiği için hücre zarını geçebilir ve hücre içinde bulunan genetik şifreyi koruyarak ve bu şifrenin mutasyona uğramasının önüne geçerek kansere karşı önleyici bir rol oynar. Ayrıca bazı araştırmalar; kansere karşı mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerindeki homosistein seviyesini çoğalttığını, böylelikle kanserli hücrelerin ölümünü gerçekleştiği yönünde bulgular ortaya koymaktadır.

Oksijen kullanımından sonra oluşan yan ürünlere karşı en üst düzeyde koruma sağlayan alpa lipoik asit, yağda çözünebildiği için hücre zarını geçebilir ve hücre içinde bulunan genetik şifreyi koruyarak ve bu şifrenin mutasyona uğramasının önüne geçerek kansere karşı önleyici bir rol oynar. Ayrıca bazı araştırmalar; kansere karşı mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerindeki homosistein seviyesini çoğalttığını, böylelikle kanserli hücrelerin ölümünü gerçekleştiği yönünde bulgular ortaya koymaktadır. HIV, Glkom, Karaciğer Hastalıklarına Etkisi: Yapılan araştırmalar sonucunda; test tüpleri ALA ile HIV virüsünün büyümesine engel olunabileceğini göstermektedir.Fakat aynı sonucun insanlar üzerinde de aynı tesiri doğurup doğurmayacağı şuan kesin değildir. Ancak kesin olmamakla birlikte ALA takviyesi ile glokom, karaciğer rahatsızlıkları ve HIV gibi rahatsızlıkların tedavisinde fayda sağlayabilme ihtimali olduğunu söylemek mümkündür.

Yapılan araştırmalar sonucunda; test tüpleri ALA ile HIV virüsünün büyümesine engel olunabileceğini göstermektedir.Fakat aynı sonucun insanlar üzerinde de aynı tesiri doğurup doğurmayacağı şuan kesin değildir. Ancak kesin olmamakla birlikte ALA takviyesi ile glokom, karaciğer rahatsızlıkları ve HIV gibi rahatsızlıkların tedavisinde fayda sağlayabilme ihtimali olduğunu söylemek mümkündür. Karaciğer Hastalıkları: Diğer karaciğer hastalıkları ve hepatit vakalarında alfa lipoik asit karaciğeri zararlı hücre değişimlerine karşı koruyarak karaciğerin korunmasını ve iyileşmesi sürecinde yardımcı olacaktır. 2010 yılındaki bir araştırma ile alfa lipoik asit tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçların karaciğere verdiği yan etkiye karşı olumlu etki göstermektedir. Bunun yanı sıra hepatit C tedavisi ve çok tehlikeli bir mantar olan amanita zehirlenmesinin tedavisinde de alfa lipoik asit kullanılmaktadır.

Alfa Lipoik Asidin Diğer Özellikleri Nelerdir?

Alfa lipoik asidin diğer özelliklerine kısaca şu şekilde sıralayabiliriz: