        Haberler Kültür-Sanat Müzik Alfa Mist İstanbul'a geliyor

        Piyanist ve müzik yapımcısı Alfa Mist, caz, hip-hop ve klasik müziği harmanlayan özgün tarzıyla "Roulette Tour" kapsamında 27 Mart akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dinleyicisiyle buluşacak

        Giriş: 07.03.2026 - 17:56
        Londra'nın yenilikçi sesi, piyanist ve prodüktör Alfa Mist, 27 Mart akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde unutulmaz bir konserle dinleyicisiyle buluşuyor. İlk EP'si Nocturne ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı, o günden bugüne caz, hip-hop ve klasik müziği kendine özgü bir akışkanlıkla harmanlayan tarzını derinleştirdi.

        Loyle Carner, Tom Misch, Richard Spaven ve hatta London Contemporary Orchestra gibi farklı disiplinlerden isimlerle yaptığı iş birlikleriyle adını duyuran Alfa Mist, ardı ardına yayımladığı beş albümle türler arasındaki çizgileri ustalıkla ortadan kaldırarak günümüzün en ilham verici müzisyenlerinden biri haline geldi. Yalnızca bir müzisyen değil aynı zamanda müziğinde güçlü bir hikâye anlatıcısı olan sanatçı, bestelerindeki katmanlı yapı ve duygusal derinlikle İstanbul’daki müzikseverleri adeta büyülemeye hazırlanıyor.

        Alfa Mist "Roulette Tour" konserinin biletleri passo.com.tr'de sataışa çıktı.

