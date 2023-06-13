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Haberler Otomobil Alfa Romeo Türkiye'de vites yükseltti
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En hızlı Türkiye'de büyüdü, hedefi ikiye katladı

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo ürün gamındaki modelleri piste çıkardı. Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen sürüş etkinliğinde açıklamalarda bulunan Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü, markanın 2022'de en hızlı Türkiye'de büyüdüğünü bildirdi. Süslü, ilk 5 ayda elde edilen sonuçların ardından yıl sonu hedeflerinde güncellemeye gittiklerini de belirterek, "Alfa Romeo CEO'su Jean-Philipe Imparato, Ocak ayında Türkiye'ye geldiğinde bize 2023 sonu için 2 kat satış hedefi koymuştu. Biz Ocak-Mayıs döneminde geçen senenin 1.5 kat üstüne çıktık ve yıl sonuna kadar 2022’nin 4 kat üstüne çıkmayı kendimize hedef koyduk" dedi. Süslü'nün verdiği bilgiye göre, Alfa Romeo 2024'te B-SUV, 2025’te ise D-SUV modellerini tanıtacak. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Alfa Romeo Türkiye'de vites yükseltti

Stellantis Grubu'nun İtalyan temsilcisi Alfa Romeo, ürün gamındaki otomobilleri için Formula 1 pistinde sürüş etkinliği düzenledi.

Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü’nün ev sahipliğinde düzenlenen ve Alfa Romeo Global Pazarlama & İletişim Başkanı Eligio Catarinella’nın da katıldığı etkinlikte, yenilenen Giulia, Stelvio ve Tonale'nin dört tekerlekten çekişli, şarj edilebilir Hibrit (Plug-in Hybrid Q4) versiyonu Intercity İstanbul Park pistinde hazır bulundu.

Etkinlikte ayrıca, Alfa Romeo F1 Team Stake pilotları, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu’nun 2023 Formula 1 sezonunda mücadele etmekte oldukları araç C43 ve 'Quadrifoglio' (dört yapraklı yonca) logosunun 100’üncü yaşını temsilen sadece 100 adet üretilecek Stelvio, 'Quadrifoglio 100° Anniversario' da sergilendi.

'2022'DE EN HIZLI TÜRKİYE'DE BÜYÜDÜ'

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Alfa Romeo Global Pazarlama ve İletişim Başkanı Eligio Catarinella, Türkiye’nin Alfa Romeo için Avrupa Bölgesi dışındaki en büyük ikinci pazar olduğunun altını çizdi.

Catarinella, "Türkiye, 2022 yılında Alfa Romeo’nun dünyada yüzde 300 ile en hızlı büyüyen pazarı oldu" dedi.

Alfa Romeo Marka Direkt&ouml;r&uuml; &Ouml;zg&uuml;r S&uuml;sl&uuml; - Alfa Romeo Global Pazarlama &amp; İletişim Başkanı Eligio Catarinella
Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü - Alfa Romeo Global Pazarlama & İletişim Başkanı Eligio Catarinella

İtalyan markanın karbon nötr olma yolunda otomobil endüstrisinin en hızlı markası olmayı hedeflediğini de kaydeden Eligio Catarinella, "2025’te Alfa Romeo’nun ilk tamamen elektrikli modeli tanıtılacak ve Türkiye pazarında da satışa sunulacak. 2027 yılından itibaren ise Alfa Romeo ürün gamının tamamı elektrikli olacak ve sıfır emisyon hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

HER YIL 1 YENİ MODEL TANITACAK

Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü de, markanın gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Süslü, "Alfa Romeo bu seneyi, dünya genelinde 100 adetle sınırlı olarak üretilecek 'Quadrifoglio 100° Anniversario' ile (Quadrifoglio 100. Yıl Özel Serisi) kutluyor. Bu otomobillere Türkiye'den talep yüksek, fakat biz sadece bir adet Giulia getirebileceğiz" dedi.

Markanın yeni modelleri hakkında bilgi veren Süslü, "Gelecek sene yeni B-SUV modelimizi, 2025’te ise yeni D-SUV modelimizi tanıtacağız. 2026 ve 2027 yıllarında da her yıl tamamen elektrikli yeni bir model tanıtacağız" diye konuştu.

Süslü, ilk 5 ayda elde edilen sonuçların ardından yıl sonu satış hedeflerinde güncellemeye gittiklerini de belirterek, "2022 yılında Türkiye bir önceki yıla oranla 4 kat büyüyerek Alfa Romeo dünyasında en hızlı büyüyen pazar oldu. Alfa Romeo CEO'su Jean-Philipe Imparato, Ocak ayında Türkiye'ye geldiğinde bize 2023 sonu için 2 kat satış hedefi koymuştu. Biz Ocak-Mayıs döneminde geçen senenin 1.5 kat üstüne çıktık ve yıl sonuna kadar 2022’nin 4 kat üstüne çıkmayı kendimize yeni hedef olarak koyduk" ifadelerini kullandı.

Özgür Süslü, sıfır araçta devam eden bulunabilirlik sorunu nedeniyle filo tarafında talebin güçlü kaldığını belirterek, yılın ikinci yarısında İtalyan markanın filo satış oranının değişmeden yüzde 30 seviyesinde kalacağını da sözlerine ekledi.

ÖZEL SERİ 520 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

İtalyan markanın Giulia ve Stelvio üzerinde geliştirdiği Quadrifoglio özel serisi modellerinde, gücü 520 beygire yükseltilen 2.9 V6 motor ve sadece bu seride kullanılan, mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel yer alıyor.

Pistte deneyimlenen Giulia ve Stelvio modellerinde ise 280 beygir güç ve 2250 d/d’da maksimum 400 Nm tork üreten tamamen alüminyumdan yapılmış 4 silindirli 2 litrelik benzinli motorlar kullanılıyor.

Bu ünite Giulia'yı 240 km/s’lik son hıza ulaştırırken, 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlıyor. Stelvio ise aynı motor ile 230 km/s’lik son hıza ulaşıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlıyor.

Tonale'nin şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid Q4) versiyonu ise günlük kullanımda tamamen elektrikli moddayken 80 km'nin üzerinde menzile sahip. Araçta kullanılan hibrit sistem toplam 280 beygir güç üretiyor ve bu gücü dört tekerleğe birden aktarıyor.

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