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İtalya markanın CEO'su yeni modeli İstanbul'dan dünyaya duyurdu

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo'nun CEO'su Jean-Philipe Imparato, 2023'ün ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Markanın 2022'de satışlarını 4 kat artırmasının ardından gerçekleşen bu ziyarette önemli hedefler açıklayan Imparato, "2-3 yıl içinde Türkiye'de yüzde 1 civarında pazar payına sahip olabiliriz. Bu gerçekleşirse, Türkiye Alfa Romeo açısından dünyanın en büyük üç ülkesinden biri haline gelir. 2023'te Türkiye'de satışları ikiye katlayacağız" dedi. Yeni bir modelin duyurusunu da ilk kez İstanbul'da yapan Fransız CEO, "2024’te, Giulietta ve Mito kullanıcısı olanlara yeni ürünler sunacağız. Bu modelleri kırmızı renk ile tanıtacağız. Bu bilgiyi ilk defa burada açıklıyorum. Aracın ismini ise müşterilerimiz seçecek" diye konuştu. Yiğitcan Yıldız yazdı...

İtalyan markadan İstanbul'da yeni model müjdesi

Otomotiv endüstrisinde bundan 2 yıl önce son yılların en büyük işbirliklerinden biri gerçekleşmiş ve Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA'nın birleşiminden otomotiv grubu Stellantis ortaya çıkmıştı.

52 milyar dolarlık birleşme işlemi ile, İtalyan, Fransız, Alman ve Amerikalı 14 marka aynı çatı altında buluşarak, Stellantis'i dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu haline getirmişti.

Bu gelişmenin ardından, Stellantis bünyesine geçen Fiat, Chrysler, Lancia, Maserati, Alfa Romeo, Jeep, Dodge, Ram, Peugeot, Citroen, Opel ve DS gibi markalar için de yeni bir dönemin kapısı açılmış oldu.

Gelecek planlarını yeniden kurgulayan bu markalardan, İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo'nun CEO'su Jean-Philipe Imparato yılın ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

Türkiye ziyaretinde otomotiv basını ile bir araya gelen Imparato, hem markanın geleceği hem de Türkiye'ye dair önemli mesajlar verdi.

İtalyan markanın 2022'de Türkiye'de 4 kat büyüdüğünü kaydeden Imparato, Türkiye'nin Alfa Romeo açısından en başarılı ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Imparato, "Bu başarı, ödüllendirmek istediğim bir şey. Türkiye ziyaretimin anlamı, sadece planlarımızı ekiple paylaşmak değil, 2023'te ilk ziyaretimin Türkiye'ye olduğu ve bunun mesajını da dünyaya vermek. Türkiye'nin 2023'te kaydedeceği ilerleme ile, Alfa Romeo için dünyanın en iyi ülkesi olmasını istiyorum. Amacım bu, bunu bilerek buradayım" dedi.

Türkiye'de 2021'de yaklaşık 200 adetlik satış rakamına ulaşan İtalyan markanın, 2022'de ise c-segment SUV model Tonale'nin gelişi ile satış adedini 800'ün üzerine çıkardığını belirtelim.

'TÜRKİYE EN BÜYÜK 5 ÜLKEMİZDEN BİRİ OLABİLİR'

Imparato'nun açıklamaları ile devam edecek olursa, son iki yıldır 800 bin adedin biraz altında gerçekleşen Türkiye otomotiv pazarının gerçek potansiyelinin 1 milyon adet olduğunu kaydeden Alfa Romeo CEO'su, "Türkiye'de Alfa Romeo'nun pazarın yüzde 1'ini hak ettiğini söylüyorlar. Yani Özgür'e (Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü) söylediğim buydu, 2-3 yıl içinde yüzde 1 civarında pazar payına sahip olabiliriz. Alfa Romeo'nun Türkiye'de yüzde 1 pazar payına ulaşması, Türkiye'yi Alfa Romeo açısından dünyanın en büyük üç ülkesinden biri haline getirir. 2023'te Türkiye'de satışları ikiye katlamak hedefimiz var" şeklinde konuştu.

Alfa Romeo'nun dünyada 31 ülkede satış ağının olduğundan da bahseden Imparato, "En büyük pazarlarımız sırasıyla İtalya, Kuzey Amerika, Almanya, İspanya ve Fransa. Türkiye gelecek yıl bunun etrafında yarışacak. Yeni nesil otomobilleri piyasaya sürdüğümüzde Türkiye ilk beşte olmalı. Ülkeniz sahip olduğunuz pazarın ve segmentlerin yapısı ile ilk beşte yer alabilir" diye konuştu.

'HER YIL YENİ BİR MODEL TANITACAĞIZ'

Alfa Romeo'nun yeni model stratejisinden de bahseden Fransız CEO, her yıl yeni bir modeli tanıtacaklarını bildirdi.

Imparato, "Böylece, yılda bir lansman ile model gamında sürekli 5 arabamız olacak. Ayrıca modellerin yaşam döngüsü yönetimini de aşamalı olarak yenileyeceğiz. 2025'ten itibaren her yıl bir lansman gerçekleştireceğiz. Her yıl geleceğim ve bir sonraki yeni otomobili bizzat tanıtacağım" dedi.

İki yıldan kısa bir süre içinde yeni Giulia'yı pazara sunacaklarını anlatan Imparato, "Yeni Stelvio ve Tonale'nin lansmanını yapacağız. 2024’ten itibaren, bugün Giulietta ve Mito kullanıcısı olanlara yeni ürünler sunacağız. Bu modelleri kırmızı renk ile tanıtacağız. Bu bilgiyi ilk defa burada açıklıyorum. Aracın ismini şimdi açıklayamam ama 2023'ün sonuna kadar açıklayacağım. Ayrıca, bizim için bir ilk olarak, bu araç için tüketicilerden isim seçmelerini isteyeceğim" bilgilerini verdi.

Imparato'nun ilk kez Türkiye'de duyurusunu yaptığı yeni modelin ise B-segment bir SUV olması bekleniyor.

2024’te hibrit ve tam elektrikli bir otomobili piyasaya süreceklerini de açıklayan Imparato, "Sadece mekanik, özellikler ve performansta değil, aynı zamanda yazılımda da farklılaşacağız. Bu kapsamda Alfa Romeo, Stellantis'in yeni yapay zeka mimarisine sahip olan ilk premium markası olacak. 2018'de bu alanda yer almazken 2025'te yeni Stellantis mimarisini kullanan ilk marka biz olacağız" dedi.

LOGO DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALİ

Öte yandan, Imparato İstanbul'da gerçekleşen buluşmada, tüm kayıt cihazlarını kapattırarak kendi bilgisayarından Alfa Romeo'nun gelecek modellerinde kullanılacak yeni kabin tasarımını gösterdi.

Bu görselde, multimedya ekranının güncel Alfa modellerinden farklı olarak kokpitin ortasında dikey bir şekilde konumlanması dikkat çekiyordu. Öte yandan, markanın köklerine gönderme yapan gösterge tablosu ise, dijital iki yuvarlak göstergeden oluşuyordu.

Fakat, belki de en dikkat çeken kısım ise, direksiyonunun üzerindeki farklı logoydu. Bu yeni logo, Alfa'nın güncel logosundaki Visconti ailesinin simgesi olan ve Biscione olarak bilinen yılanın büyütülmüş halinden oluşuyordu.

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