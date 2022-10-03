'Tonale' ile satışları 5'e katlayacak 0:00 / 0:00

Alfa Romeo'nun kompakt SUV modeli Tonale’nin hibrit ve dizel motor seçenekleri ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Otomobilin uluslararası basın lansmanı İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlikte video mesaj paylaşan Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato, İtalyan markanın Türkiye’deki potansiyeline dair konuştu.

Imparato, "Türkiye EMEA bölgesindeki en yüksek potansiyel pazarlardan biri. Tofaş, Stellantis'in hem ticari hem de endüstriyel anlamda önemli bir ortağı. Türkiye Alfa Romeo için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Alfa Romeo Tonale’nin uluslararası lansmanını İstanbul’da gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Alfa Romeo yeni ürün gamı ile Türkiye premium pazarında önemli oyunculardan biri olacak. Tonale de bu yolculuktaki önemli kilometre taşlarından ilki" dedi.

'İLK 100 ARAÇ 15 DAKİKADA TÜKENDİ'

Alfa Romeo Türkiye Marka Direktörü Özgür Süslü, otomobilin Mart ayında tanıtılması ile birlikte, Avrupa'da 20 bin sipariş aldığından bahsederek, "Tonale’yi ülkemizde Temmuz ayında ön siparişe açtık. İlk 100 aracımızı, internet üzerinden 15 dakika gibi kısa bir sürede tükenmesi ülkemizde de modele olan ilginin göstergesi oldu. Ürün gamımıza dizel motor seçeneğinin ve ileriki dönemde şarj edilebilir hibrit versiyonların da katılması ile pazarın olumlu reaksiyonunun daha da hızlanmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye’de kompakt SUV’ların premium otomobil pazarının yüzde 21,5’lik pay ile en büyük segmentini oluşturduğunu söyleyen Süslü, "Tonale’nin ürün gamına eklenmesi ile yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın satış rakamını geride bıraktık. Bu yıl sonunda ise geçtiğimiz yılın beş katından fazla satış adedine ulaşacağımızı öngörüyoruz. Alfa Romeo markası için Türkiye’de yeni ve büyümeye işaret eden bir dönem, Tonale ile başlıyor" diye konuştu.

Süslü'nün verdiği bilgiye göre, geçen yıl Türkiye'de toplam 200'e yakın araç satan Alfa Romeo, bu yıl 1000 adetlik satış hedefliyor.

Türkiye’de kompakt SUV pazarının yüzde 30’unu dizel motorların oluşturduğunu söyleyen Süslü, "Dizel, Türkiye pazarı için ayrı bir öneme sahip. Pazar araştırmalarından da biliyoruz ki Türkiye’de otomobil satın alanların yüzde 50’sine yakını bir sonraki otomobil tercihlerini de dizelden yana kullanıyor. Özellikle şirketler ve uzun yol yapanlar açısından Tonale’nin önemli bir alternatif olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

2027'DEN İTİBAREN SADECE ELEKTRİKLİ ÜRETECEK

Lansmanda hazır bulunan Alfa Romeo Global Pazarlama ve İletişim Başkanı Francesco Calcara da, Alfa Romeo'nun, Stellantis grubunun global premium markası olduğunun altını çizerek, "Küresel bir otomobil olan Tonale, Avustralya’dan Japonya’ya, Amerika’dan Çin’e, tüm global pazarlarda yer alacak. Bu sebeple de Avrupa ve Asya’nın buluşma noktası olan İstanbul, Tonale’yi tanıtmak için mükemmel bir yer" diye konuştu.

Calcara, İtalyan markanın 2027’den itibaren sadece elektrikli otomobil üreteceğini de aktararak, "2023 yılında Tonale’nin şarj edilebilir hibrit versiyonu satışta olacak. 2024 yılında ise markanın elektrikli motor gamının yanında ürün gamında yer alacak içten yanmalı motorları satışa sunacağız. 2025’te ise Alfa Romeo’nun ilk tamamen elektrikli modeli tanıtılacak ve plan dahilinde Türkiye pazarında da satışa sunulacak. 2027 yılından itibaren ise Alfa Romeo ürün gamının tamamı elektrikli olacak ve markanın 0 emisyon hedefine ulaşmış olduğunu göreceğiz" bilgilerini paylaştı.

2 FARKLI MOTOR 2 FARKLI ŞANZIMAN

Temmuz ayında hibrit motorlu özel serisi 'Edizione Specile' versiyonu ön siparişe açılan Tonale, Ekim ayı itibariyle de Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere üç farklı donanım seviyesi ile satışa sunuldu. Tonale'nin kaputunun altında ise, 1.5 litrelik hibrit ve 1.6 litrelik dizel motorlar görev yapıyor.

Tonale'nin 160 beygirlik hibrit güç ünitesi, 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ve 48 volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun birleşiminde oluşuyor. Bu versiyonda hibrit motor gücünü 7 ileri otomatik şanzımanla tekerleklere aktarıyor.

1.6 litrelik dizel güç ünitesi ise, 130 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Önden çekiş sistemi ile birlikte gelen bu motorda 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneği sunuluyor.

Tonale, Ekim ayından itibaren 1 milyon 249 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulmuş durumda.