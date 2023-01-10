Bir dilde kullanılan tüm sesler o dilin ses dağarcığını meydana getirirler ve Türkçede toplam da 29 sesten meydana gelmektedir ve Bu sesler, ünlü sesler ve ünsüz sesler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Peki, alfabede kaç sesli harf var? Türkçede sesli harflerin arasındaki ahenk nasıldır? İşte, alfabedeki sesi harfler hakkında tüm detaylar…

Alfabedeki Sesli Harfler Nelerdir?

Ağız açık bir konumdayken daha doğru bir ifadeyle ses yolu açıkken çıkarılan seslere, sesli ya da ünlü harfler adı verilmektedir. Hem tek başlarına hem de iki ünlü değerinde çıkartılabilen bu ünlü seslerden Türkçede 8 adet bulunmaktadır.

Türkçe alfabede yer alan sesli harfler tablosu şu şekildedir: