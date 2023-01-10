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Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Alfabedeki Kalın ve İnce Sesli Harfler Nelerdir? Türkçede Sesli Harflerin Arasındaki Ahenk Nedir?
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Alfabedeki kalın ve ince sesli harfler nelerdir? Türkçede sesli harflerin arasındaki ahenk nedir?

Bir dilde yer alan tüm sesleri gösteren ve bu seslerin yazıya dökülmesine olanak sağlayan sembollere harf; harflerin bir araya gelmesi ve belli bir sıraya göre dizilmesine ise alfabe adı verilmektedir. 1928 yılında gerçekleşen Harf Devrimi ile Latin alfabesi esas alınarak, 29 harften meydana gelen Türk alfabesi oluşturulmuştur. 21 ünsüz ve 8 ünlü harften meydana gelen Türk alfabesinde harfler birtakım özelliklerine göre kalın, ince, yumuşak ve sert gibi kavramlarla ifade edilmiştir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Alfabedeki Kalın ve İnce Sesli Harfler Nelerdir? Türkçede Sesli Harflerin Arasındaki Ahenk Nedir?
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Bir dilde kullanılan tüm sesler o dilin ses dağarcığını meydana getirirler ve Türkçede toplam da 29 sesten meydana gelmektedir ve Bu sesler, ünlü sesler ve ünsüz sesler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Peki, alfabede kaç sesli harf var? Türkçede sesli harflerin arasındaki ahenk nasıldır? İşte, alfabedeki sesi harfler hakkında tüm detaylar…

Alfabedeki Sesli Harfler Nelerdir?

Ağız açık bir konumdayken daha doğru bir ifadeyle ses yolu açıkken çıkarılan seslere, sesli ya da ünlü harfler adı verilmektedir. Hem tek başlarına hem de iki ünlü değerinde çıkartılabilen bu ünlü seslerden Türkçede 8 adet bulunmaktadır.

Türkçe alfabede yer alan sesli harfler tablosu şu şekildedir: