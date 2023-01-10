Bazı durumlarda isimlerin sıfat görevini üstlenmesi olarak tarif edilen adlaşmış sıfatlar, adlaşmış sıfat fiil ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Bu karışıklığı ortadan kaldırmak adına, adlaşmış sıfat fiilimsi midir ve adlaşmış sıfat fiil nedir sorularına da cevap verdiğimiz bu içeriğimizde, adlaşmış sıfat konu anlatımı hakkında her şeyi bulabilirsiniz. İşte, adlaşmış sıfatlara dair tüm detaylar…

Adlaşmış Sıfat Nedir?

Türkçede niteleme sıfatları, çekim eki alarak ya da almayarak niteledikleri isimlerin yerine geçebilmektedir. Özellikle sıfat tamlamalarında isim kısmı bazen düşer, ismin görevini sıfat yüklenir. Bu durumda sıfat, ismin görevini yüklendiği için sıfat olmaktan çıkar, adlaşır. Böyle sıfatlara adlaşmış sıfat adı verilmektedir.

Yaşlı insanlara yer vermeliyiz. (Sıfat Tamlaması)

yer vermeliyiz. (Sıfat Tamlaması) Yaşlılara yer vermeliyiz. (Adlaşmış Sıfat)

Birinci cümlede “yaşlı” kelimesi “insanlar” kelimesini niteleyen bir niteleme sıfatıyken, ikinci cümlede ise “insanlar” kelimesi düşmüş ve “yaşlı” kelimesi hem düşen ismin yerine geçmiş hem de bir nitelik bildirmiştir.

Cebindeki bozuk paraları kumbaraya atıyordu. (Sıfat Tamlaması)

kumbaraya atıyordu. (Sıfat Tamlaması) Cebindeki bozukları kumbaraya atıyordu. (Adlaşmış Sıfat)

Verdiğimiz bu örneklerde de “bozuk” kelimesi “paralar” kelimesini niteleyen bir niteleme sıfatıyken, ikinci cümlede “para” kelimesi düşmüş ve “bozuk” kelimesi hem düşen ismin yerine geçmiş hem de bir nitelik bildirmiştir.

Önemli Not: Türkçede meslek isimleri yapan “-cı, -çı” eklerini alan kelimeler adlaşmış sıfatlarla karıştırılmamalıdır. Bu yapım ekleriyle oluşturulan kelimelerden sonra “kişi, kadın, çocuk” gibi kelimeler getirilemediği için bu sözcükler adlaşmış sıfat değillerdir.

Balıkçı elinde kalan balıkları kedilere verdi. (Adlaşmış sıfat değildir.)

elinde kalan balıkları kedilere verdi. (Adlaşmış sıfat değildir.) Eczacı kapının önünde oturuyordu. (Adlaşmış sıfat değildir.)

Önemli Not: Adlaşmış sıfattan sonra bir isim geldiğinde anlam karışıklığı yaşanıyorsa, adlaşmış sıfat ile isim arasına virgül konulmalıdır.