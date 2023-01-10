Adlaşmış Sıfat Nedir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Adlaşmış Sıfat Nedir? Örnekler ile Adlaşmış Sıfat Konu Anlatımı ve Özeti
ABONE OL

Adlaşmış sıfat nedir? Örnekler ile adlaşmış sıfat konu anlatımı ve özeti

Sıfatlar, Türkçe’nin en önemi sözcük türleri arasında değerlendirilmektedir. İsimleri renk, şekil, sayı ve durum gibi birçok farklı açıdan niteleyen ve belirten kelimeler olarak tanımlanan sıfatlar aynı zamanda ön ad olarak da isimlendirilmiştir. Saydığımız bu birçok belirtme ve niteleme özelliklerine göre farklı türlere sahip olan sıfatlardan biri de adlaşmış sıfattır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Adlaşmış Sıfat Nedir? Örnekler ile Adlaşmış Sıfat Konu Anlatımı ve Özeti
HABERTURK.COM

Bazı durumlarda isimlerin sıfat görevini üstlenmesi olarak tarif edilen adlaşmış sıfatlar, adlaşmış sıfat fiil ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Bu karışıklığı ortadan kaldırmak adına, adlaşmış sıfat fiilimsi midir ve adlaşmış sıfat fiil nedir sorularına da cevap verdiğimiz bu içeriğimizde, adlaşmış sıfat konu anlatımı hakkında her şeyi bulabilirsiniz. İşte, adlaşmış sıfatlara dair tüm detaylar…

Adlaşmış Sıfat Nedir?

Türkçede niteleme sıfatları, çekim eki alarak ya da almayarak niteledikleri isimlerin yerine geçebilmektedir. Özellikle sıfat tamlamalarında isim kısmı bazen düşer, ismin görevini sıfat yüklenir. Bu durumda sıfat, ismin görevini yüklendiği için sıfat olmaktan çıkar, adlaşır. Böyle sıfatlara adlaşmış sıfat adı verilmektedir.

  • Yaşlı insanlara yer vermeliyiz. (Sıfat Tamlaması)
  • Yaşlılara yer vermeliyiz. (Adlaşmış Sıfat)

Birinci cümlede “yaşlı” kelimesi “insanlar” kelimesini niteleyen bir niteleme sıfatıyken, ikinci cümlede ise “insanlar” kelimesi düşmüş ve “yaşlı” kelimesi hem düşen ismin yerine geçmiş hem de bir nitelik bildirmiştir.

  • Cebindeki bozuk paraları kumbaraya atıyordu. (Sıfat Tamlaması)
  • Cebindeki bozukları kumbaraya atıyordu. (Adlaşmış Sıfat)

Verdiğimiz bu örneklerde de “bozuk” kelimesi “paralar” kelimesini niteleyen bir niteleme sıfatıyken, ikinci cümlede “para” kelimesi düşmüş ve “bozuk” kelimesi hem düşen ismin yerine geçmiş hem de bir nitelik bildirmiştir.

Önemli Not: Türkçede meslek isimleri yapan “-cı, -çı” eklerini alan kelimeler adlaşmış sıfatlarla karıştırılmamalıdır. Bu yapım ekleriyle oluşturulan kelimelerden sonra “kişi, kadın, çocuk” gibi kelimeler getirilemediği için bu sözcükler adlaşmış sıfat değillerdir.

  • Balıkçı elinde kalan balıkları kedilere verdi. (Adlaşmış sıfat değildir.)
  • Eczacı kapının önünde oturuyordu. (Adlaşmış sıfat değildir.)

Önemli Not: Adlaşmış sıfattan sonra bir isim geldiğinde anlam karışıklığı yaşanıyorsa, adlaşmış sıfat ile isim arasına virgül konulmalıdır.

  • Genç, memura elindeki evrakları iletti.

Bu örnekte “genç” kelimesi bir başka ismin yerine geçerek adlaşmıştır. Eğer bu kelimeden sonra virgül konmazsa “genç memur” anlamı ortaya çıkacak ve bu durum da cümle içinde bir anlam karmaşasına yol açacaktır.

Adlaşmış Sıfat Fiilimsi Midir?

Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin cevabını en çok merak ettikleri sorulardan bir tanesi de adlaşmış sıfat fiilimsi midir sorusudur. Adlaşmış sıfatlar fiilimsi değillerdir çünkü adlaşmış sıfatlar, niteledikleri isimlerinin yerine geçerek sıfat olmak özelliklerin kaybetmişlerdir.

Adlaşmış Sıfat Fiil Nedir?

Sıfat fiil eklerinden (-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş) birini alan fiil kök ya da gövdelerinin, kendinden sonra gelen isimlerin yerini tuttuğu durumlarda, bu kelimeler adlaşmış sıfat fiil olmaktadır. Bu durumlarda sıfat fiiller, kendinden sonra gelen isimleri kendi bünyesine alırlar.

  • Çalışan mutlaka emeklerinin karşılıklarını alır. (Çalışan insan)
  • Gelecekten ümidinizi asla kesmeyin. (Gelecek zaman)

Adlaşmış Sıfat Örnekleri

Yukarda tüm detaylarıyla anlattığımız adlaşmış sıfat konusunu, aşağıdaki örnekleri inceleyerek pekiştirebilirsiniz:

  • Çalışkanlar öğretmenler tarafından daha çok sevilir. (Çalışkan öğrenciler)
  • Toplu taşımalarda hamile, yaşlı ve engellilere yer vermeliyiz. (Hamile kadınlar, yaşlı insanlar, engelli insanlar)
  • Yabancı, insanları kandırmaya çalışıyordu. (Yabancı insan)
  • Çarşıda hiç tanıdığa denk gelmedim. (Tanıdık biri)
  • Gençlerin eğitimine önem verilmelidir. (Genç insanların)
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
GÜNDEM Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2023! Aile Destek Programı nedir, ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yatacak, şartları neler?
GÜNDEM Aile Destek Paketi ödeme tarihleri
Orta Gelirliye TOKİ Konut kampanyası başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor, kredi faiz oranı ve peşinat ne kadar?
GÜNDEM Orta Gelirliye Konut kampanyası başvuruları...
ÖSYM ile 2023 KPSS başvuru tarihleri! KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, alan bilgisi sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM ÖSYM ile 2023 KPSS başvuru tarihleri!
ÖSYM sınav takvimi 2023! YKS başvuruları başladı mı? 2023 YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM 2023 YKS sınav takvimi...
Otoyol ve köprü ücretleri artacak mı, bu yıl zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
GÜNDEM Otoyol ve köprü ücretleri...
Milli Muharip Uçak projesi nedir, özellikleri nelerdir? MMU ne zaman uçacak, hangi tarihlerde havalarda olacak, bu sene mi çıkacak?
GÜNDEM Milli Muharip Uçağı özellikleri...
Prof. Şengör dünyanın en büyük aktif yanardağını gözlemledi
GÜNDEM Dünyanın en aktif yanardağı
Kağıthane'de motosikletli şüpheliler silahla saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Motosikletli şüpheliler silahla saldırdı: 1 ölü, 2 ...
Burdur'da yanan evde dumandan etkilenen kişi kaldırıldığı hastanede öldü
GÜNDEM Yanan evde dumandan etkilenen kişi hastanede öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.