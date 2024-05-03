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        Ali Alkayış’tan dövüş gecesi resitali

        Alkayış Fighting Championship 11'inci Serisi 31 Mayıs Cuma günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek. Gecenin ana maçında ise Kaan Kazgan ile İspanyol Imad Bouamri karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:24
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        Ali Alkayış'tan dövüş gecesi resitali
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        Şampiyon yumruklardan oluşan bir kadro ile Kochler ana sponsorluğunda düzenlenecek olan Alkayış Fighting Championship, 31 Mayıs Cuma günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde dövüş severler ile buluşacak. Dövüş sporlarının en yetenekli, en cesur isimlerini bir araya geleceği bu organizasyonda, farklı dövüş disiplinlerinden gelen yumruklar mücadele edecek.

        Ringde yer alacak isimler şu şekilde;

        - Ali Kelat - Emirhan Çoban

        - Serdar Yiğit Eroğlu - Aristote Quistusisa

        - Funda Alkayış - Ana Isabel Oliveira

        - Ünal Alkayış - Francesco Capriotti

        - İsmail Uzuner - Koumertas Emmanouil

        - Adem Bozkurt - Theofilos Parotsidis

        Birbirinden iddialı sporculardan oluşan kadronun yanı sıra seyircileri de sürprizlerle dolu bir gece bekliyor. Bilionera ile popüler listeleri sallayan OTILIA, göz alıcı dansları ve şarkılarıyla geceye renk katacak. Aynı zamanda Türk Rap dünyasının tanınmış ismi Tankurt Manas da gecede sahne alacak. Bu geceyi kaçırmak istemeyen dövüş severler biletlere Biletix ve Passo’dan ulaşabilecekler.

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