Ali Alkayış’tan dövüş gecesi resitali

Şampiyon yumruklardan oluşan bir kadro ile Kochler ana sponsorluğunda düzenlenecek olan Alkayış Fighting Championship, 31 Mayıs Cuma günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde dövüş severler ile buluşacak. Dövüş sporlarının en yetenekli, en cesur isimlerini bir araya geleceği bu organizasyonda, farklı dövüş disiplinlerinden gelen yumruklar mücadele edecek.

Ringde yer alacak isimler şu şekilde;

- Ali Kelat - Emirhan Çoban

- Serdar Yiğit Eroğlu - Aristote Quistusisa

- Funda Alkayış - Ana Isabel Oliveira

- Ünal Alkayış - Francesco Capriotti