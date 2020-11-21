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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fenerbahçe spor kulübü başkanı ve iş insanı Ali Koç, geçtiğimiz akşam bir mekanda yakın arkadaşları Taha Tatlıcı, Rezzan Benardete gibi isimler ile birlikte yemek yedi.

Futbolda yaşanan inişli çıkışlı haftalar sonrası Koç, yakın dostları ile birlikte sohbet edip stres attı.

Pandemi dolayısı ile mekandan tam zamanında ayrılan Ali Koç, çıkışta gazetecilerin "Los Angeles'tan 14.5 milyon dolar değerinde bir malikane aldığınız doğru mu?" sorularına "Ayaküstü röportaj mı yapacağız? Kolay gelsin" şeklinde yanıtladı.