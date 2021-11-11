Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Ali Koç konuşuyor (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün TV kanalında gündemine dair açıklamalarda bulunuyor

Ali Koç konuşuyor (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor. Koç'un açıklamaları şöyle:

Kısa tutacağız sanırım. Son günleri değerlendirmekte fayda var.

Güzel bir yaz kampı geçirdik. Bazı transferlerimiz elimizde olmayan sebeplerden son dakikaya kaldı. Sezona da güzel başladık. Samandıra'da olmazsa olmaz olan en iyi iklimi tesis etmeye çalıştık. Aile ortamı yaratıldı. Birbiri için savaşan, şampiyonluğun kıymetini bilecek, özel hayatını bu doğrultularda yaşayacak bir takım kurmaya çalıştık. Bütün kısıtlamalara rağmen bana göre elimizden gelen en iyi kadroyu kurduk. Bize göre bugün kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin kadrosu en iyisi. Samandıra'yla ilgili yaptırımlarımız oldu. İyi bir hava yakaladık. Kötü günlerde test edilir. Ne kadar çabuk ayağa kalkacaksın... 7. haftaya lider girdik. Takım da övülüyor, hoca da övülüyor. Sonraki 4 hafta kaybettiğimiz puanlar, zaten kırılgan olan camiamızda doğal olarak endişe yarattı. Bir nebze ümitsizlik oluştu. Biz Samandıra'da daha fazla mesai vereceğiz. Çok büyük değişikliklere gitmemizi gerektiren bir ortam yok. Nasıl 4 haftada bu hale geldiysek sonraki 4 haftada daha iyi duruma gelebiliriz. 78 puan var. 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık. Hakem hatalarını hatırlıyorsunuz. Fenerbahçe 7 haftada doğrandı. Anlamsız bir paniğe girildi. Kaybettiğimiz bir şey yok. Bütün şampiyonluklarımız zor şartlar altında, taraftarın desteğiyle yaşanmıştır. Çok büyük değişiklik gerektiren bir durum yok. Takımın ortaya koyacağı başkaldırı ile iyi günlere döneceğimizden şüphemiz yok.

VITOR PEREIRA

Burası Fenerbahçe. Burada başkan, teknik direktör, futbolcu için kredi çok azdır. Son 15-20 yılda geldiğimiz nokta bu. Rakibin hocası 1 sorgulanırsa Fenerbahçe 5 sorgulanır. Pereira açıklandığından beri hedef tahtasına koyuldu. Bunlar aynı kimlikler, kurumlar. Yabancı hocalara da tahammül yok. Türk hoca olunca sabır derler, yabancı hocalar için yıpratmalar başlar. Maça 1-0 mağlup başlıyorsunuz. Vitor Pereira'nın buraya para için gelmediğini net ifade edelim. Son yıllarda Çin'de kazandıkları paralara akıl erdiremezsiniz. Doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. Vitor hoca için tazminat falan deniyor. Hoca hedef alınıyor. Hoca borsası... Benim fıtratımda yok, hoca ararsam haberi olur hocanın. Biz hem destek vereceğiz öbür taraftan hoca arayacağız. Bizim tarzımız değil. Galatasaray maçı ne olursa olsun geçerlidir. Biz oraya gidip kazanacağız. Olmazsa da radikal değişikliklere ihtiyaç yok. Tazminatını veremiyor diyorlar. Tazminatı yok hocanın. Pazarlığa da ihtiyacı yoktu. Hoca buraya yarım kalan işi bitirmek için geldi. 10 yıl çalışmayacak birikim sağlamış zaten. Hocamıza güveniyoruz. 3-4 haftada buraya geldiysek 3-4 haftada başka bir yere gelebiliriz. Biz buraya her geldiğimizde görüntü vermiyoruz. Hocamızdan tabii ki rapor alıyoruz. Hocanın inancı ilk günküyle aynıdır. Evet ara açıldı ama diğer takımlar aynı noktada. Oyun sistemi tartışılıyor. En zor sistem. Bu en zor oyun formasyonunda belki birkaç eksik var. 3'lü formasyon Türkiye'de tarihsel olarak pek tutmuyor. Bunları konuştuk. Hocamız sistemle ilgili çalıştığını söyledi. İşimize bakacağız. Fenerbahçe yönetimi hocamızın arkasından iş çevirip başka hocalarla görüşmüyor. Hoca değişikliği yaparsak da ilk olarak hocamız öğrenir. İletişim problemi varsa da onu çözebileceğinden eminiz. Bu şekilde devam edeceğiz.

Sürekli güncellenmektedir...

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'de Valencia ve Allahyar gelişmesi
FUTBOL 2 flaş iddia
Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan, alternatif Godin!
FUTBOL Hedef Kaan Ayhan, alternatif...
Gedson Fernandes'in menajerinden flaş sözler
FUTBOL Menajeri duyurdu!
Ali Polat Bengiserp: "Tam hazır olarak ligde başarılı olacak bir kadro ile bulunacağız"
FUTBOL "Başarılı olmak istiyoruz"
Alsancak Stadı'nda son durum
FUTBOL Alsancak Stadı gün sayıyor!
İşte Eddie Howe'un 5 transfer
FUTBOL Transfer listesi ortaya çıktı!
Rüdiger, Real Madrid yolunda
FUTBOL Rüdiger, Real Madrid'e, Szalai...
Giresunspor'da hedef alt sıralardan uzaklaşmak
FUTBOL Hedef alt sıralardan uzaklaşmak
Rizespor Başkanı Kıran: Bizim uçak kalkışa geçti
FUTBOL Vedat Muriç açıklaması
Steven Gerrard, Aston Villayı çalıştıracak
FUTBOL Steven Gerrard imzaladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.