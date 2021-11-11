Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor. Koç'un açıklamaları şöyle:

Kısa tutacağız sanırım. Son günleri değerlendirmekte fayda var.

Güzel bir yaz kampı geçirdik. Bazı transferlerimiz elimizde olmayan sebeplerden son dakikaya kaldı. Sezona da güzel başladık. Samandıra'da olmazsa olmaz olan en iyi iklimi tesis etmeye çalıştık. Aile ortamı yaratıldı. Birbiri için savaşan, şampiyonluğun kıymetini bilecek, özel hayatını bu doğrultularda yaşayacak bir takım kurmaya çalıştık. Bütün kısıtlamalara rağmen bana göre elimizden gelen en iyi kadroyu kurduk. Bize göre bugün kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin kadrosu en iyisi. Samandıra'yla ilgili yaptırımlarımız oldu. İyi bir hava yakaladık. Kötü günlerde test edilir. Ne kadar çabuk ayağa kalkacaksın... 7. haftaya lider girdik. Takım da övülüyor, hoca da övülüyor. Sonraki 4 hafta kaybettiğimiz puanlar, zaten kırılgan olan camiamızda doğal olarak endişe yarattı. Bir nebze ümitsizlik oluştu. Biz Samandıra'da daha fazla mesai vereceğiz. Çok büyük değişikliklere gitmemizi gerektiren bir ortam yok. Nasıl 4 haftada bu hale geldiysek sonraki 4 haftada daha iyi duruma gelebiliriz. 78 puan var. 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık. Hakem hatalarını hatırlıyorsunuz. Fenerbahçe 7 haftada doğrandı. Anlamsız bir paniğe girildi. Kaybettiğimiz bir şey yok. Bütün şampiyonluklarımız zor şartlar altında, taraftarın desteğiyle yaşanmıştır. Çok büyük değişiklik gerektiren bir durum yok. Takımın ortaya koyacağı başkaldırı ile iyi günlere döneceğimizden şüphemiz yok.

VITOR PEREIRA

Burası Fenerbahçe. Burada başkan, teknik direktör, futbolcu için kredi çok azdır. Son 15-20 yılda geldiğimiz nokta bu. Rakibin hocası 1 sorgulanırsa Fenerbahçe 5 sorgulanır. Pereira açıklandığından beri hedef tahtasına koyuldu. Bunlar aynı kimlikler, kurumlar. Yabancı hocalara da tahammül yok. Türk hoca olunca sabır derler, yabancı hocalar için yıpratmalar başlar. Maça 1-0 mağlup başlıyorsunuz. Vitor Pereira'nın buraya para için gelmediğini net ifade edelim. Son yıllarda Çin'de kazandıkları paralara akıl erdiremezsiniz. Doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. Vitor hoca için tazminat falan deniyor. Hoca hedef alınıyor. Hoca borsası... Benim fıtratımda yok, hoca ararsam haberi olur hocanın. Biz hem destek vereceğiz öbür taraftan hoca arayacağız. Bizim tarzımız değil. Galatasaray maçı ne olursa olsun geçerlidir. Biz oraya gidip kazanacağız. Olmazsa da radikal değişikliklere ihtiyaç yok. Tazminatını veremiyor diyorlar. Tazminatı yok hocanın. Pazarlığa da ihtiyacı yoktu. Hoca buraya yarım kalan işi bitirmek için geldi. 10 yıl çalışmayacak birikim sağlamış zaten. Hocamıza güveniyoruz. 3-4 haftada buraya geldiysek 3-4 haftada başka bir yere gelebiliriz. Biz buraya her geldiğimizde görüntü vermiyoruz. Hocamızdan tabii ki rapor alıyoruz. Hocanın inancı ilk günküyle aynıdır. Evet ara açıldı ama diğer takımlar aynı noktada. Oyun sistemi tartışılıyor. En zor sistem. Bu en zor oyun formasyonunda belki birkaç eksik var. 3'lü formasyon Türkiye'de tarihsel olarak pek tutmuyor. Bunları konuştuk. Hocamız sistemle ilgili çalıştığını söyledi. İşimize bakacağız. Fenerbahçe yönetimi hocamızın arkasından iş çevirip başka hocalarla görüşmüyor. Hoca değişikliği yaparsak da ilk olarak hocamız öğrenir. İletişim problemi varsa da onu çözebileceğinden eminiz. Bu şekilde devam edeceğiz.

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