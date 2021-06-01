Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında kulüp satın alacaklarını açıkladı:

"2. LİG VEYA 3. LİG'DEN BİR TAKIM ALACAĞIZ"

"Federasyon 2 senedir uygulama yapacak, yapılmadı. 2 ay sonra ligler başlayacak, hala federasyonumuzun hangi rezerv ligi uygulayacak belli değil. Zaten altyapılar 1.5 sene kaçırdı. Bir sürü yaş grubu hiç top oynamadı. Ya direkt satın alma olacak. Bir lig kurulacak, oyuncu oynatacağız ümidimizi kestik. Ağustos ayında ligler başlamadan 2 veya 3. ligde kulüp satın alacağız ya da bir kulüp sahibiyle yüzde 100 ilişki inşa edeceğiz. Pilot kulüp, 'feeder' kulüp yapacağız. İhtiyacımız var. Kiraladığımız oyuncularımızın çoğu süre almıyorlar, yeterince süre almıyorlar. Bazılarını süre alma mecburiyetiyle kiralıyoruz ama kendi kulübümüz olursa birçok oyuncumuzu geliştiririz, test ederiz."

"KADIN FUTBOL TAKIMIMIZ OLACAK"

"Şu an çok taraftarımızın ilgisini çekmese de, birçok talep var. Kadın futbol şubesi için genel kurul müsaade ederse, hayata geçireceğiz. Bu şube Fenerbahçe DNA'sı için de uygundur. Kadın olarak faaliyetimizin olmadığı tek branştır, diğer tüm dallarda var. Sponsorluk isteyenler var. Ya 3. Lig'den başlayacaksın, ya da kulüp satın almak. Ben satın alma taraftarıyım ama bazı arkadaşlar 3. Lig'den başlatmak iyidir diyor. Kadın futbolunun tohumlarını atacağız. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hangi spora girerse girsin, mücadele etsin o spor gelişir, tartışmasız gelişir."