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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan Yaz Yıldırım'a övgü: Aziz Yıldırım'ın kızı böyle olur! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan Yaz Yıldırım'a övgü: Aziz Yıldırım'ın kızı böyle olur!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Partizan maçını birlikte izlediği Aziz Yıldırım ve kızı Yaz Yıldırım'la ilgili Yüksek Divan Kurulu toplantısında övgü dolu sözler sarf etti. Koç, "Bir gazeteci yazmış 'Koca camianın yapamadığını bir küçücük kız yaptı diye.' Doğru yazmış. Aziz Yıldırım'ın kızı böyle olur dedirtecek bir Fenerbahçeli." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:20
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        "Aziz Yıldırım'ın kızı böyle olur!"
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de Partizan'la oynadığı maçı Aziz Yıldırım ve Yıldırım'ın kızı Yaz ile birlikte izlemişti. Yüksek Divan Kurulu toplantısında bu konu üzerine de konuşan Ali Koç, Yıldırım'ın kızı Yaz'dan övgüyle bahsetti.

        Ali Koç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Benim bir lafım vardı, 'Fenerbahçe'yi kimse dışarıdan yıkamaz, biz yıkılırsak içeriden yıkılırız.' Birbirimizi yıkmaktansa o enerjiyi Fenerbahçe menfaatlerine odaklarsak daha güçlü oluruz. Sayın başkanımız dün maça geldi çok mutlu olduk, o da mutlu oldu. Yaz'a da teşekkür ediyorum, bir gazeteci yazmış 'Koca camianın yapamadığını bir küçücük kız yaptı diye.' Doğru yazmış. Aziz Yıldırım'ın kızı böyle olur dedirtecek bir Fenerbahçeli. Allah bağışlasın. Aziz Yıldırım bu toplara girse, tüm Fenerbahçeliler bu toplara girse ne kadar güçlü oluruz düşünebiliyor musunuz?"

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