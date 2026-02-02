Ali nazik tarifi: evde pratik ve nefis ali nazik nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Yoğurt kullanımı ise Anadolu mutfağında yaygın olan süt ürünleri geleneğinin bir yansımasıdır. Ali Nazik, saray mutfağına kadar uzanan bir geçmişe sahip olsa da asıl kimliğini Güneydoğu Anadolu’da kazanmıştır. Zaman içinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılmaya başlanmış, küçük uyarlamalarla ev mutfaklarına girmiştir. Buna rağmen temel hazırlama yöntemi ve lezzet dengesi korunmuştur.

ALİ NAZİK TARİFİ

Ali Nazik yapmak genel olarak orta seviyede bir mutfak pratiği gerektirir. Malzeme sayısı fazla değildir ve tarif karmaşık teknikler içermez. Buna karşın patlıcanların doğru biçimde közlenmesi ve etin uygun sürede pişirilmesi dikkat ister. Közleme aşaması aceleye getirildiğinde patlıcanın tadı yeterince ortaya çıkmaz. Et kısmında ise mühürleme işlemi doğru yapılmadığında sert bir yapı oluşabilir. Yoğurtlu patlıcan karışımının hazırlanması oldukça pratiktir ve kısa sürede tamamlanır. Temel pişirme bilgisine sahip olan kişiler, adımları takip ettiğinde Ali Nazik’i ev ortamında rahatlıkla hazırlayabilir.

REKLAM Ali Nazik Malzemeleri Patlıcanlı Yoğurt Tabanı İçin 5 adet orta boy patlıcan

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı tuz Et Kısmı İçin 300 gram kuşbaşı dana eti

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı tuz

Patlıcanların ince kabuklu ve olgun olması, közleme sonrası acı tat oluşmasını önler. Ali Nazik yapılışında Patlıcanlar ocak üzerinde ya da fırında közlenir. Kabuğu tamamen yanıp içi yumuşadığında közleme işlemi tamamlanmış sayılır. Közlenen patlıcanlar kapalı bir kapta kısa süre bekletilir. Bu işlem kabukların daha kolay soyulmasını sağlar. Kabuklar temizlendikten sonra patlıcanlar ince ince doğranır ya da bıçakla ezilir. Metal yerine ahşap bıçak kullanılması, patlıcanın rengini korumasına yardımcı olur. Süzme yoğurt derin bir kaba alınır. Sarımsaklar rendelenir ve yoğurda eklenir. Tuz ilavesi yapılır. Yoğurt pürüzsüz hâle gelene kadar karıştırılır. Hazırlanan yoğurt karışımı patlıcanlarla birleştirilir. Karışım homojen hâle getirilir ve servis tabağına yayılır. REKLAM Tava ocağa alınır. Sıvı yağ ve tereyağı eklenir. Yağlar ısındıktan sonra kuşbaşı etler tavaya alınır. Etler yüksek ateşte suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirilir. Ardından tuz ve baharatlar eklenir. Etler yumuşak bir kıvam alana kadar pişirme sürdürülür. Gerekirse çok az sıcak su ilavesi yapılabilir. Hazırlanan sıcak et, servis tabağındaki yoğurtlu patlıcan karışımının üzerine eşit biçimde yerleştirilir. Tavadaki tereyağlı sos da etlerin üzerine gezdirilir.

Ali Nazik, etli ve yoğurtlu yapısıyla güçlü bir ana yemek olduğu için yanında sunulacak eşlikçilerin dengeleyici nitelikte olması gerekir. Sade pirinç pilavı, yemeğin yoğun tadını bastırmadan tabağı tamamlayan en uygun seçeneklerden biridir. Lavaş ya da ince pide, yoğurtlu patlıcan tabanını ve etin sosunu birlikte almaya yardımcı olur. Sofrada yer alan mevsim salatası, ferahlatıcı etkisiyle et ve yoğurt ağırlığını dengeler. İçecek tarafında ayran, yoğurtlu yapıyla uyumlu bir eşlikçi olur ve öğünü daha bütünlüklü hâle getirir. Turşu çeşitleri ise küçük porsiyonlar hâlinde sunulduğunda iştah açıcı bir karşılık sağlar. Bu tamamlayıcılarla birlikte Ali Nazik, hem doyurucu hem de uyumlu bir ana yemek sunumu oluşturur. ALİ NAZİK NASIL YAPILIR? Ali Nazik yapımında lezzeti belirleyen ayrıntılar, her aşamada dikkatli uygulama gerektirir. Patlıcanların mutlaka közlenerek pişirilmesi gerekir; haşlama ya da tavada pişirme, yemeğin karakteristik tadını zayıflatır. Közleme sonrası patlıcanların kabuğu soyulduktan sonra uzun süre bekletilmemesi önem taşır, aksi durumda sulanma oluşur ve yoğurtla birleştiğinde doku bozulur. Patlıcan doğranırken metal bıçak yerine ahşap ya da keskin bir bıçak kullanılması, rengin kararmasını azaltır. Yoğurt kısmında süzme yoğurt tercih edilmeli ve yoğurt soğuk olmamalıdır; soğuk yoğurt sıcak etle birleştiğinde kesilme riski doğar.