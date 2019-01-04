Ali Öztunç kimdir? sorusu isminin CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak CHP PM onayına sunulmasının ardından gündeme geldi. Ali Öztunç, uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra şu anda Kahramanmaraş Milletvekilliği görevini yerine getiriyor. CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Öztunç'un hayatından detaylar haberimizde.

ALİ ÖZTUNÇ KİMDİR?

Almanya / Hofgeismar - 1976, Nasır, Hatice.

Gazeteci - Yazar; Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi.

Uzun yıllar Kanal D, Show TV, Habertürk gibi televizyonlarda çalıştı. Vatan ve Habertürk gazetelerinde muhabir, haber müdürü ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulundu. TBMM CHP Grubu Basın Müşavirliğinin ardından RTÜK Üyeliği yaptı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası gazeteci örgütünden ödül aldı. Afganistan ve Irak savaşlarında yaşadıklarını anlatan En Son Umutlar Ölür isimli ilk kitabından sonra Aşık Mahzuni Şerif'in hayatını anlatan Devr-i Mahzuni isimli kitabı yayımlandı.

İngilizce ve az düzeyde Almanca bilen Öztunç, evlidir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ