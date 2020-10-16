Ünlü tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, geçtiğimiz günlerde Rasim Öztekin'den Şevket Çoruh'a devredilen Dümbüllü'nün kavuğu ile ilgiyi söyledikleriyle gündeme geliyor. Ali Poyrazoğlu hayatı herkes tarafından merak ediliyor. Kavuk yorumlarıyla adından söz ettiren Ali Poyrazoğlu kimdir? Ali Poyrazoğlu aslen nereli? Ali Poyrazoğlu tiyatrosu ne zaman kuruldu?

ALİ POYRAZOĞLU KİMDİR?

Ali Poyrazoğlu, 9 Temmuz 1946'da İstanbul'da doğdu. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu olan Ali Poyrazoğlu'nun tiyatro ve sinema yazarlığı ile yönetmenlik yaptığı da biliniyor. Aynı zamanda Kasım 2012'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'dir. Ali Poyrazoğlu oyunculuk kariyerine İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. Pek çok tiyatro oyununda oynadı. Oynadığı tiyatrolar arasında Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu var.

ALİ POYRAZOĞLU'NUN SİNEMA KARİYERİ

Sinemaya 1970'te başladı. Ancak 1970'lerin ortasında Türk Sinemasına damga vuran seks filmleri furyasına katıldı. Bu dönemde sadece iki yıl içinde Hop Dedik Kazım, Kadınlar Hayır Derse, Çapkın Kızlar, Canavar Cafer, Deli Deli Tepeli, Çukulata Sevgilim, Kazım'a Ne Lazım, Beş Atış Yirmibeş, Bir Baba Hindi, Çılgın Gençlik, Çilli Yavrum Çilli, Çin İşi Japon İşi, Elma Şekeri, Kokla Beni Melahat, Bulunmaz Uşak, Kayıkçının Küreği, Çifte Kavrulmuş, Mahallede Şenlik Var, Namus Belası, Ne Alsan İki Buçuk gibi filmlerde rol aldı. Ancak daha sonra Yeşilçam'dan tamamen uzaklaştı. Uzun süre sonra 1986'da Asiye Nasıl Kurtulur adlı filmle sinemaya döndü.

ALİ POYRAZOĞLU TİYATROSU NE ZAMAN KURULDU?

1972 yılında Poyrazoğlu Tiyatrosu'nu kurdu. New York Broadway'de sahnelen Pera Palas adlı oyunda İngilizce başrol oynadı.