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Esas Holding yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Emine Sabancı Kamışlı Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak sorumluluk aldılar. Böylece şirketin kurucusu Şevket Sabancı, Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunu 19 yılın ardından oğluna devretmiş oldu.

Esas Holding yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Ali Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı, Erhan Kamışlı, Kazım Köseoğlu, Can Köseoğlu, Kerem Kamışlı, Ahmet Bozer ve Çağatay Özdoğru.

Yönetim Kurulu üyesi olan Çağatay Özdoğru ise CEO’luk görevine devam edecek.

'PEK ÇOK BAŞARIYA İMZA ATTIK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı; “Bu görev çok önemli ve gurur verici benim için. 19 yılda Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı liderliğinde pek çok başarıya imza attık. Bundan sonra da ülkemiz ve grubumuz için daha iyisini yapmak üzere var gücümüzle çalışacağız. Önümüzdeki dönemde de Esas Holding’in değerleri olan aile olmak, güvenilirlik, sorumlu vatandaşlık, girişimcilik, çeviklik ve bağımsız düşünüp birlikte karar alma olgusu bizlere kılavuz olmaya devam edecek” dedi.