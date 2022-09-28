Ali Saip Bey kimdir ve hangi cephede savaşmıştır?

Milli Mücadele sırasındaki üstün başarıları neticesinde İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen ve cumhuriyetin ilanından sonra milletvekilliği de yapan Ali Saip Bey hangi şehirde savaşmıştır? Kurtuluş Savaşı’nda savaşan Güney cephesinin kahramanları kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

Ali Saip Bey Kimdir?

1885 yılında Irak’ın Revandiz şehrinde doğan Ali Saip Bey; Harp Okulu’ndan subay olarak mezun olduktan sonra Harp Akademisi’ne kaydolmuş ve 1908 yılında ise buradan mezun olmuştur.

Balkan Savaşları’ndaki üstün başarılarından dolayı Mecidi Nişanı ile ödüllendirilen Ali Saip Bey, Trablusgarp Savaşı’nda da savaşmış ve bu savaş esnasında Derne’de Mustafa Kemal Paşa ile tanışmıştır. 1. Dünya Savaşı’nda da birçok cephede ön sırada savaşmış olan Ali Saip Bey, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Anadolu’nun işgal edilmesi üzerine işgalcilere karşı başlatılan direniş hareketinde de en ön safta yer almıştır.

23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM’de Urfa milletvekili olarak bulunan Ali Saip Bey; Şeyh Sait Ayaklanması sonrası kurulan Konya İstiklal Mahkemesi ve İsyan Bölgesi İstiklal Mahkemesi’nde önce üye daha sonra başkan da olarak görev yapmıştır.

1934 senesinde çıkan Soyadı Kanunu ile Urfa’nın düşman işgalinden kurtarılması esnasındaki büyük başarılarından dolayı kendisine Atatürk tarafından ‘’Ursavaş’’ soyadı verilmiştir.

1935 yılında Çerkez Ethem tarafından Atatürk’e karşı planlanan suikast girişimine karıştığı dolayısıyla yargılanan Ali Saip Bey 1936 yılında berat etmiştir.