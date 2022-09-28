Ali Saip Bey kimdir ve hangi cephede savaşmıştır?

Milli Mücadele sırasındaki üstün başarıları neticesinde İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen ve cumhuriyetin ilanından sonra milletvekilliği de yapan Ali Saip Bey hangi şehirde savaşmıştır? Kurtuluş Savaşı’nda savaşan Güney cephesinin kahramanları kimlerdir? İşte, tüm detaylar…
Ali Saip Bey Kimdir?
1885 yılında Irak’ın Revandiz şehrinde doğan Ali Saip Bey; Harp Okulu’ndan subay olarak mezun olduktan sonra Harp Akademisi’ne kaydolmuş ve 1908 yılında ise buradan mezun olmuştur.
Balkan Savaşları’ndaki üstün başarılarından dolayı Mecidi Nişanı ile ödüllendirilen Ali Saip Bey, Trablusgarp Savaşı’nda da savaşmış ve bu savaş esnasında Derne’de Mustafa Kemal Paşa ile tanışmıştır. 1. Dünya Savaşı’nda da birçok cephede ön sırada savaşmış olan Ali Saip Bey, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Anadolu’nun işgal edilmesi üzerine işgalcilere karşı başlatılan direniş hareketinde de en ön safta yer almıştır.
23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM’de Urfa milletvekili olarak bulunan Ali Saip Bey; Şeyh Sait Ayaklanması sonrası kurulan Konya İstiklal Mahkemesi ve İsyan Bölgesi İstiklal Mahkemesi’nde önce üye daha sonra başkan da olarak görev yapmıştır.
1934 senesinde çıkan Soyadı Kanunu ile Urfa’nın düşman işgalinden kurtarılması esnasındaki büyük başarılarından dolayı kendisine Atatürk tarafından ‘’Ursavaş’’ soyadı verilmiştir.
1935 yılında Çerkez Ethem tarafından Atatürk’e karşı planlanan suikast girişimine karıştığı dolayısıyla yargılanan Ali Saip Bey 1936 yılında berat etmiştir.
Ali Saip Bey Hangi Cephede Savaşmıştır?
Milli Mücadele’nin en önemli kahramanlarından biri olan Ali Saip Bey; Güney cephesinde Fransız işgal güçlerine karşı savaşmıştır. Ali Saip Bey hangi şehirde savaşmıştır sorusunun cevabı ise Urfa olacaktır. 29 Aralık 1919 tarihinde Urfa’ya gelen Ali Saip Bey, şehrin ileri gelenleri ile şehrin kurtarılması için birtakım çalışmalar yapmış ve Urfa ve yöresi Kuva-yı Milliye Komutanlığı görevini üstlenmiştir.
Namık takma adıyla bölgede faaliyet gösteren Ali Saip Bey; 20 Şubat 1920 gecesi Fransız İşgal Kuvvetleri Komutanı’na bir ültimatom çekerek 24 saat içinde şehrin boşaltılmasını istemiş fakat Fransızlarda gelen zaman kazanmaya yönelik cevaplar neticesinde, 21 Şubat günü Urfa’ya girilmesini kararlaştırmıştır.
21 Şubat gecesi Ali Saip Bey önderliğindeki Kuva-yı Milliye birlikleri şehri iki koldan kuşatmışlar ve şehre girmişlerdir. Ali Saip Bey’in şehrin boşaltılması istemesine gelen ret cevabının ardından devam eden çatışmalar, 8 Nisan 1920 tarihine kadar sürmüş ve bu tarihte Fransızlarla bir ateşkes antlaşması yapılmıştır.
9 Nisan 1920 tarihinde Ali Saip Bey, Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti’ne gönderdiği bir telgrafla Fransızlarla yapılan ateşkes antlaşması gereğince, Fransızları şehri terk edeceğini ve 10 Nisan 1920 itibariyle Urfa’nın işgalcilerin elinden kurtarıldığını bildirmiştir.
Güney Cephesinin Kahramanları
Kurtuluş Savaşı sırasında, Fransızlar ve bölgedeki Ermeni çetelere karşı mücadele eden Güney cephesinin kahramanları şu şekildedir:
- Şahin Bey: Antep savunmasının en önemli isimlerinden biridir.
- Rıdvan Hoca: Maraş’ta Fransızlara karşı gerçekleşen direnişin simge kahramanlarından biridir.
- Şütçü İmam: Maraş’ta Fransız ve Ermenilere karşı ilk kurşunu atmış ve direnişi başlatmıştır.
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