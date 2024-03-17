Ali Sirmen yaşamını yitirdi

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi gazeteci Ali Sirmen (84) yaşamını yitirdi.

Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve oyuncu kimliği ile de tanınan Sirmen, bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sirmen'in vefatıyla ilgili paylaştığı mesajda, "Cumhuriyet Gazetesi’nin duayen yazarı Ali Sirmen’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, okurlarına ve Cumhuriyet camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Gazetesi’nin duayen yazarı Ali Sirmen’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, okurlarına ve Cumhuriyet camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/DoppuddLkU — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 17, 2024 ALİ SİRMEN KİMDİR? Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sirmen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam Gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı. REKLAM