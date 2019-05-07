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Ali Yerlikaya kimdir? İBB Vekili Ali Yerlikaya'nın hayatı ve kariyeri

Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. YSK'nın 2019 İstanbul seçimlerinin iptaline yönelik kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ali Yerlikaya oldu. İşte Ali Yerlikaya'nın hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi olarak görev yapan Ali Yerlikaya, 23 Haziran İstanbul seçimlerine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yapacak. Peki Ali Yerlikaya kimdir? İşte Ali Yerlikaya'nın hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

11 Ekim 1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Kamu Yönetimi” bölümünden mezun oldu.

1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 

1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla; Hilvan (Şanlıurfa) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29 Mayıs 2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09 Şubat 2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

13 Aralık 2007-17 Mayıs 2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23 Mayıs 2010-09 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17 Ağustos 2012-03 Mart 2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi olarak görev yaptı.

16 Şubat 2015 tarih ve 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Gaziantep Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, evli ve dört çocuk babasıdır.

2018 yılı Ekim ayında yayınlanan kararname ile İstanbul valiliğine atandı.

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