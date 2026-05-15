Aliağa Körfezi'ndeki yapay resiflere takip

İzmir'in Aliağa Belediyesi ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen, Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yapay Resif Bilimsel Teknik Tavsiye Kurulu tarafından uygun bulunan proje kapsamında daha önce belirlenen koordinatlara bırakılan 600 adet yapay resif bloğunun deniz tabanındaki son durumu teknik ekipler tarafından incelendi.

Gerçekleştirilen saha çalışmasına Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan ve Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal katıldı.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne ait ROV cihazı ile gerçekleştirilen görüntüleme çalışmalarında, yapay resif bloklarının deniz tabanındaki yerleşimleri detaylı şekilde gözlemlendi. İncelemelerde resiflerin planlanan koordinatlarda ve kontrollü biçimde konumlandığı tespit edilirken, bölgedeki denizel yaşam üzerindeki olası etkiler de değerlendirildi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yapay resif projesinin sadece bugünün değil gelecek nesillerin denizlerini de korumaya yönelik önemli bir yatırım olduğunu belirterek çalışmaların bilimsel veriler ışığında sürdürüleceğini ifade etti.

Yapay Resif Projesinde uygulama sürecinin tamamlanmasının ardından akademik izleme aşamasına geçiliyor. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yürütülecek bilimsel çalışmalar kapsamında resif alanlarındaki balık yoğunluğu, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik etkiler düzenli olarak takip edilerek raporlanacak. Elde edilecek veriler doğrultusunda yapay resif uygulamalarının bölgedeki deniz yaşamına katkıları uzun vadeli olarak analiz edilecek.

Bilimsel ve teknik çalışmalar doğrultusunda hayata geçirilen proje ile balık popülasyonunun artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması, küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi ve yasadışı trol avcılığıyla mücadele edilmesi, deniz ekosisteminin uzun vadeli korunması hedefleniyor.