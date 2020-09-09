Alisa ismi, kız çocuklarına koyulan modern isimler arasında yer alıyor. Kulağa bu kadar hoş gelen ismin anlamı, özellikleri ve isimle ilgili pek çok şey ebeveynler tarafından merak ediliyor. Alisa ismi ile ilgili aradığınız her şeyi bu yazıda bulabilirsiniz.

Alisa İsminin Anlamı Nedir?

Alisa, soylu, asil anlamına gelir. Sözlük anlamı ise güzel, asil soydan olandır. Alisa ismine Türkiye’de çok sık rastlanmaz. Türkiye’de Alisa ismini yaklaşık 1000 kişi taşımaktadır. İstanbul’da ise bu isim yaklaşık 120 kişide vardır. Türkiye’de her 112000 kişiden biri Alisa adını almıştır.

Alisa İsmi Kuranda Geçiyor Mu?

ALisa ismi Kuranda geçmiyor. Ancak ismi koymak caizdir. Anlamını taşıyabileceğine inanıyorsanız, ismi çocuğunuza gönül rahatlığı ile koyabilirsiniz.

Alisa İsminin Özellikleri

Bu ismi taşıyan bireyler son derece duygusaldır. Hayatları tamamen sevgi üzerine kuruludur. Ciddi karar alırlarken bile mantıktan çok duygusallık ön plandadır.

Alisa ismini taşıyan kişiler iş hayatlarında da seçicidirler. İnsanlara fayda sağlayamadıklarına inandıkları hiçbir işte çalışmazlar. Onlara göre yaptıkları işte mutlu olmak önemlidir.

Alisa ismi ilişkilerde de duygusal yönünü ön plana çıkarır. Karşı cinsten sadece sınırsız sevgi ve sadakat bekler. Bunu aldığında o da partnerini koşulsuz sevecek; onun için her türlü fedakarlığı gözünü bile kırpmadan yapacaktır.