Akça İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Akça isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

AKÇA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Akça ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Akça isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Akça isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için doğru yerdesiniz.

AKÇA İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Akça ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Ak renkte, beyaz, oldukça beyaz. Temiz, lekesiz, saf. Eski zamanlarda kullanılan para.

AKÇA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Akça ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Akça ismini koymak caizdir.

AKÇA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Akça ismini kullanan 136 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Akça ismini kullanan 38 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Akça ismini kullanan 10 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Akça ismini kullanan 15 kişi bulunmaktadır.

AKÇA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Çok heyecanlı, duyguları çok yoğun kimselerdir. Birden sinirlenirler; ancak kin tutma özellikleri yoktur. Duygularını açığa vurmayı çok severler bu yüzden sanat, müzik ve beceri yeteneği oldukça fazladır. Genellikle başkasının etkisi altında çok kalırlar.