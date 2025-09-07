Alişan: 27 yıldır turşu gibiyim

Çubuk Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin açılış gününde sahne alan Alişan, alanı dolduran yaklaşık 80 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Alişan, konserinde, “Sahnede ilk turşu kuran sanatçı ben oldum, inşallah dinleyicilerim de benim turşumu kursun. Benim de 27 sene oldu, turşu gibi oldum. 27 yıl önce beni kurdular, hâlâ kavanozu açıp tadıma bakıyorlar sağ olsunlar” sözleriyle herkesi güldürdü.

Sahne performansı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, yaz boyunca çok fazla tatil yapamadığını belirterek, bir televizyon programı için Anadolu’yu dolaştığını ve bu süreçte 14 il gezip 7 konser verdiğini anlattı. Son haftalarda çocuklarıyla daha çok ilgilendiğini dile getiren Alişan, eşi Buse Varol’un da çalışmaya başlamasıyla birlikte babalığı doya doya yaşadığını söyledi. Şarkıcı, “Çocuklarımı sürekli denize, havuza götürdüm. Uzun süre sonra babalığı tam anlamıyla hissettim” dedi.

Eşi Buse Varol’un 'Gelin Evi' programıyla yoğun bir tempoya girdiğini hatırlatan Alişan, “20 gündür çok yoğun, sadece üç kez görebildik birbirimizi. 8 senedir sürekli beraberdik, biraz özleyelim dedik. Artık ya onu konserlerime götüreceğim ya da ben onun programına gideceğim” diyerek esprili bir yorumda bulundu.