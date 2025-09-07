Habertürk
        Haberler Magazin Alişan: 27 yıldır turşu gibiyim - magazin haberleri

        Alişan: 27 yıldır turşu gibiyim

        Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin açılış gününde sahne alan Alişan, "Sahnede ilk turşu kuran sanatçı ben oldum, inşallah dinleyicilerim de benim turşumu kursun. Benim de 27 sene oldu, turşu gibi oldum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 14:49 Güncelleme: 07.09.2025 - 14:49
        "27 yıldır turşu gibiyim"
        Çubuk Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin açılış gününde sahne alan Alişan, alanı dolduran yaklaşık 80 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Alişan, konserinde, “Sahnede ilk turşu kuran sanatçı ben oldum, inşallah dinleyicilerim de benim turşumu kursun. Benim de 27 sene oldu, turşu gibi oldum. 27 yıl önce beni kurdular, hâlâ kavanozu açıp tadıma bakıyorlar sağ olsunlar” sözleriyle herkesi güldürdü.

        Sahne performansı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, yaz boyunca çok fazla tatil yapamadığını belirterek, bir televizyon programı için Anadolu’yu dolaştığını ve bu süreçte 14 il gezip 7 konser verdiğini anlattı. Son haftalarda çocuklarıyla daha çok ilgilendiğini dile getiren Alişan, eşi Buse Varol’un da çalışmaya başlamasıyla birlikte babalığı doya doya yaşadığını söyledi. Şarkıcı, “Çocuklarımı sürekli denize, havuza götürdüm. Uzun süre sonra babalığı tam anlamıyla hissettim” dedi.

        Eşi Buse Varol’un 'Gelin Evi' programıyla yoğun bir tempoya girdiğini hatırlatan Alişan, “20 gündür çok yoğun, sadece üç kez görebildik birbirimizi. 8 senedir sürekli beraberdik, biraz özleyelim dedik. Artık ya onu konserlerime götüreceğim ya da ben onun programına gideceğim” diyerek esprili bir yorumda bulundu.

        Alişan ayrıca, İzmir’de Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz ile yıllar sonra gerçekleşen buluşmadan da bahsederek, "Bir ağabeyimin yanına gitmiştim, Mahsun Kırmızıgül de oradaydı. Sohbet ederken Özcan Deniz’i andık, beş dakika sonra o da eşiyle içeri girdi. Tamamen tesadüftü. Konu biraz Özcan’ın ailesiyle olan sorunlarına geldi. Mahsun ağabey de söyledi, biz Özcan’ın yanındayız" dedi.

        Kendi hayatından da örnek veren ünlü sanatçı, “Kardeşini kaybetmiş biri olarak söylüyorum; elimde ne para ne pul, ne şöhret olsaydı önemli değil, yeter ki kardeşim yaşasaydı. İnşallah Özcan da ailesiyle el ele, omuz omuza olur” açıklamasında bulundu.

        #alişan
        #konser
        #Buse Varol
