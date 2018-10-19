Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, Buse Varol'un yaklaşan doğumu öncesi son turları attıklarını söyleyen Alişan, eşine romantik bir doğum hediyesi verecek. Doğacak çocukları için yeni bir şarkı besteleyeceğini söyleyen Alişan, eşi Varol’un yüzünü güldürdü.

Doğum sonrası çalışacağını belirten Buse Varol, "Bir sürü arkadaşımız çocuklarını böyle büyüttü, biz de büyütebiliriz" dedi. Alişan da eşine destek verdi.

Çocukları ile reklam kampanyası teklifleri gelirse değerlendireceklerini söyleyen Alişan, “Profesyonellik neyi gerektiriyorsa onu yaparız" şeklinde konuştu.

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