Alişan'dan nostaljik paylaşım: Yıl 1994

Alişan, sosyal medya hesabından yayımladığı bir fotoğraflar takipçilerine adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

"NİCE GÜZEL YILLARIMIZ OLSUN"

Konservatuvardan arkadaşı olan İsmail Özkan'ın doğum gününü 1994'te çektirdikleri fotoğrafla kutlayan Alişan, arkadaşına şu sözlerle seslendi:

Yıl 1994... İkimiz de 18 yaşında İTÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileriyiz. Hayallerimiz var hem de ne hayaller... Kaset çıkaracağız, konserler vereceğiz, para kazanacağız sonra evlenip çoluk çocuğa kavuşacağız... Hepsi olur mu? Çok şükür hepsi oldu. Yaş ne oldu? 48 bitiyor 49'a doğru gidiyoruz. Sağdıcım, sağlıkla huzurla nice güzel yıllarımız olsun inşallah. Ailemizle, sevdiklerimizle hep birlikte...