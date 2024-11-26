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        Haberler Magazin Alişan'dan nostaljik paylaşım: Yıl 1994 - Magazin haberleri

        Alişan'dan nostaljik paylaşım: Yıl 1994

        Alişan, meslektaşı ve yakın arkadaşı İsmail Özkan'ın doğum gününü nostaljik bir paylaşımla kutladı; "Yıl 1994... İkimiz de 18 yaşında İTÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileriyiz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 08:11 Güncelleme: 26.11.2024 - 08:11
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        "Yıl 1994"
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        Alişan, sosyal medya hesabından yayımladığı bir fotoğraflar takipçilerine adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

        "NİCE GÜZEL YILLARIMIZ OLSUN"

        Konservatuvardan arkadaşı olan İsmail Özkan'ın doğum gününü 1994'te çektirdikleri fotoğrafla kutlayan Alişan, arkadaşına şu sözlerle seslendi:

        Yıl 1994... İkimiz de 18 yaşında İTÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileriyiz. Hayallerimiz var hem de ne hayaller... Kaset çıkaracağız, konserler vereceğiz, para kazanacağız sonra evlenip çoluk çocuğa kavuşacağız... Hepsi olur mu? Çok şükür hepsi oldu. Yaş ne oldu? 48 bitiyor 49'a doğru gidiyoruz. Sağdıcım, sağlıkla huzurla nice güzel yıllarımız olsun inşallah. Ailemizle, sevdiklerimizle hep birlikte...

        İsmail Özkan da Alişan'a "Sağlıkla nice yıllarımız olsun sağdıcım" sözleriyle karşılık verdi.

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        #alişan
        #ismail özkan
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