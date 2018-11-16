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*Etten kemikten insanız. Bizi hayvanlardan ayıran bir de duygularımız var. Mahsun ile barışmak için bir şey olmasına gerek yok. Ben mutluyum , o mutlu. Bana katacağı bir şey yok. Benim de ona katacağım bir şey yok . Namus, haysiyet, şeref söz konusu olunca affetmek çok mümkün olmuyor.