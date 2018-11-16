Alişan 2.Sayfa programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı merak edilenlerini canlı yayında anlattı. İşte Alişan'ın açıklamalarından satırbaşları:
* Şuan isim veremem ama ilahi adalet dediğim çok insan var. Kim ne yaparsa karşısına o çıkıyor.
* Meslek olarak sadece oyuncu, şarkıcı değil… Doktor da olsan avukat da olsan ne yaptıysan o çıkıyor.
*Bana zarar verenlerin bazen ben haklarından geliyorum, bazen yargı, bazen ise Allah’a bırakıyorum.
*Bizim evde çok fazla müzik çalmıyor. Sadece uyurken müzik açıyoruz. Arabesk çok dinlenmiyor bizim evde…
*Biz evde illa romantik yaşayalım durumu yok ama her anımız çok güzel geçti.
*Ben anne evinden sonra ilk defa biriyle aynı evi paylaşıyorum. Açıkçası korkuyordum. Çünkü bilmiyorsun. Temiz mi, dağınık mı, tertipli mi? Allah’a çok şükür şuana kadar her şey mükemmeldi.
*Şuanda kendimize hiçbir şey almıyoruz. Sadece bebeğe alıyoruz. İnanılmaz heyecanlıyız. Buse de kendisine hiçbir şey almıyor. Olmayan kıyafetleri var tabii, hamilelik sebebiyle ihtiyaç olanlar alınıyor.
*Biz İtalya’ya gezmeye gittik. Normal şartlar altında ekmek kuyruğu dışında hiçbir kuyrukta beklemem. 1000 Eruro’dan aşağı hiçbir şey yok o mağazada. O kuyruğa video çekmek için girdim.
*Buse çok lüks düşkünü bir kadın değil. Aramızda şuana kadar ‘onu al, bunu al’ durumu olmadı.
*Buse’nin yönetmeniyle konuştum, yapımcısıyla konuştum, menajeri ile konuştum… O gün hangi sahnelerinin olduğunu öğrendim. Aslında içeriye padişah kostümü ile girecektim. Değişik bir şey olsun istedim. Böyle bir şey yaptık.
*900 kişilik düğündü. Biz de gittik düğünlere, böyle bir şey bekliyorduk. Altınlar hala bankada bekliyor. Onları henüz değerlendirmedik.
*Düğünden 2 gün sonra annemin evinde gelen takılara bakıyorduk. Bir paket vardı, çok güzel kutu hazırlanmış. İçinden 1 lira çıktı. Düğünü çok izledim ama bulamadım onu yapanı.
*Benim ailem Buse’ye, Buse’nin ailesi bana çok güzel şeyler taktılar. Bir arkadaşım Buse’ye araba hediye edecekti. İstemedik, onun yerine araba değerinde bir hediye geldi.
*Buse'ye bir araba kiralamıştık. araba sıfırdı. Buse de çok sevdi. Bende ona böyle bir jest yapmak istedim. Bize en büyük hediye çocuğumuz.
*Nişantaşı'nda benim kafem var. Babam başında duruyor. O teyzeyi de tanıyorum. Sanırım onları bir kamyon getirip bırakıyor. O gün bu teyzeye yemek verdik, 2 kere para verdim. Bu üçüncü gelişinde çekilen bir fotoğraf. Ben de görsem bu fotoğrafı aynı yorumu yaparım.
*Burak Özçivit'in 3 milyon Euro'ya villa aldığı haberi yalandır. Orada 3 milyonluk villa yok.
*Etten kemikten insanız. Bizi hayvanlardan ayıran bir de duygularımız var. Mahsun ile barışmak için bir şey olmasına gerek yok. Ben mutluyum , o mutlu. Bana katacağı bir şey yok. Benim de ona katacağım bir şey yok . Namus, haysiyet, şeref söz konusu olunca affetmek çok mümkün olmuyor.
*Sinan Akçıl iyi bir müzisyendir. Türkiye’nin en iyi söz yazarlarından biridir ama sesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.Bazen bir araya geliyoruz. ‘bu şarkıyı ben de söylerdim ama senin sesinin üstüne çıkamam’ diyorum.
* Bana hiçbir şey takmadı Sinan Akçıl. Biz takı için dolaşıyorduk ‘Ben gidiyorum kardeşim’ dedi. ‘Oğlum nereye gidiyorsun, daha düğün başlamadı’ dedim. ‘Benim işim var, ben Cumhurbaşkanı’nı görmeye gelmiştim’ dedi. Sonra bana bir şarkı verdi. Sinan’ın şarkısı da bugün bayağı bir para yani…
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