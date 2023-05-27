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Alizade kimdir, neden gözaltına alındı? Rapçi Alizade nereli ve ülkesine geri mi gönderilecek?

Türkçe Rap camiasında son zamanlarda adını duyurmayı başaran isimlerden biri olan Azerbaycanlı rapçi Alizade, gözaltı haberiyle gündeme geldi. Sosyal medyada günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan Alizade'nin hayat hikayesi ve gözaltına alınması ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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  • Alizade kimdir, neden gözaltına alındı? Rapçi Alizade nereli ve ülkesine geri mi gönderilecek?

    Son olarak ünlü YouTuber Berkcan Güven ile 24/7 isimli şarkısını çıkaran ve adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Alizade, gözaltı haberiyle sosyal medyada merak konusu oldu. İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar ve Alizade'nin biyografisi...
  • Alizade kimdir, neden gözaltına alındı? Rapçi Alizade nereli ve ülkesine geri mi gönderilecek?

    RAPÇİ ALİZADE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

    DHA'nın haberine göre; "Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye aldı. 
  • Alizade kimdir, neden gözaltına alındı? Rapçi Alizade nereli ve ülkesine geri mi gönderilecek?

    Yapılan incelemede Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak 'esrar gibi' ibaresi kullandığını belirledi. Çalışmaların ardından ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Alizade'yi Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına aldı.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.
  • Alizade kimdir, neden gözaltına alındı? Rapçi Alizade nereli ve ülkesine geri mi gönderilecek?

    ALİZADE KİMDİR?

    Asya Alizade Azerbaycan asıllı Rus şarkıcıdır. Anormal ve Kalbin Bana Kaldı şarkıları ile tanınmıştır. Berkcan Güven ile birlikte gerçekleştirdiği konserin ardından şarkıları viral olmuştur. 
  • Alizade kimdir, neden gözaltına alındı? Rapçi Alizade nereli ve ülkesine geri mi gönderilecek?

    28 Ekim 2000 yılında dünyaya gelmiştir ve 22 yaşındadır. Instagram kullanıcı adı "asyaalizaude" şeklindedir ve 124 bin takipçisi bulunmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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