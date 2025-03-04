Alizade, LvbelC5 ve Akdo’nun, 'Kahpe' adlı klibine inceleme

Alizade, LvbelC5 ve Akdo'nun ortak çalışması olan 'Kahpe' adlı şarkı, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada dikkat çekti. Hem sözleri hem de klibiyle tepki çeken şarkı, toplum ahlakına uygun olmadığı ve kötü örnek teşkil ettiği gerekçesiyle eleştirilerin odağı haline geldi.

Özellikle şarkı sözlerinde yer alan; 'Namusumu unuttum mahallede' gibi ifadeler ile klipteki müstehcen sahneler, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde eleştirildi. Kısa sürede büyük tepki toplayan video, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. REKLAM

Gelen tepkilerin artması üzerine TV100’ün haberine göre, Kahpe klibi hakkında resmi inceleme başlatıldı.