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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alkol ve uyuşturucu etkisiyle ölümlü kaza yaptı! Ceza değil ödül - Son haberler | Son dakika haberleri

        Alkol ve uyuşturucu etkisiyle ölümlü kaza yaptı! Ceza değil ödül!

        Adana'da, pastane önünde oturan 44 yaşındaki Emin Çopur'a otomobiliyle çarparak ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan, kaza sırasında 2.12 promil alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında olan Turgay A., 6 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:33 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:42
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        Alkol ve uyuşturucu etkisiyle ölümlü kaza yaptı! Ceza değil ödül!
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        Adana'nın Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, 22 Kasım 2023'te otomobili ile seyir halinde olan sürücü Turgay A., direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce pastane önünde oturan iş yeri sahibi Emin Çopur'a (44) ve yanındaki S.E.'ye çarpıp, daha sonra kuruyemiş dükkanına girerek durdu.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Hayatını kaybeden Emin Çopur, 44 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Emin Çopur, 44 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre kazada Emin Çopur yaşamını yitirdi, S.E. yaralandı. Kazanın ardından tutuklanan Turgay A. hakkında Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına tutuklu sanık Turgay A. ile taraf avukatları geldi.

        SÜRÜCÜDE 2.12 PROMİL ALKOL VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

        Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaasında, sanık sürücü Turgay A.'nın Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı hareket ederek asli ve tam kusurlu olduğunu belirten savcı, kaza sırasında 2.12 promil alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında olan sanığın bilinçli hareket ettiğini belirterek, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

        'PİŞMANIM' DEDİ TAHLİYESİNİ İSTEDİ

        Son savunması sorulan sanık sürücü Turgay A., kazada bir kişinin ölümüne neden olduğu için çok pişman olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

        6 YIL HAPİS VE TAHLİYE KARARI

        Mahkeme heyeti, sanık Turgay A.'yı 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına mahkum edip, tutuklulukta kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

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        #Emin Çopur
        #adana
        #Son dakika haberler
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