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Alkol zehirlenmesi nedir? Belirtileri nelerdir? Alkol zehirlenmesi nasıl olur?

Kokusu ve görünüşü sebebiyle etil alkolü metil alkolden ayırmanın oldukça zor olduğu biliniyor. Alkol zehirlenmelerinin sebeplerinden biri de alkollü içkinin, alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türü olan etil alkolle değil de alkollü içki üretiminde kesinlikle kullanılmaması gereken metin alkolle üretilmiş olma ihtimali. Bunun yanında, alkol miktarını abartmak ve kişinin bünyesinin kaldırabileceğinden fazla alkol tüketmesi de alkol zehirlenmesine neden olabilir. Peki, Alkol zehirlenmesi nedir? Belirtileri nelerdir? Alkol zehirlenmesi nasıl olur?

Alkol zehirlenmesi nedir? Belirtileri nelerdir? Alkol zehirlenmesi nasıl olur?

Bazı meyvelerin özel işlemlerden geçerek, oksijen, karbon ve hidrojen karışımını barındıran bir içecektir. Dost meclisinde keyifle içilen ama fazla tüketildiğinde istenmeyen sonuçlar doğurabilen, ayarında tüketilmesi gereken bir içkidir.

İçkide bulunan alkol düzeyi ne kadar yükselirse, vücuttaki ısı ve boğaz da yanma hissi de bir o kadar artacaktır. Biranın içinde % 2-5 arası, şarapta % 8,-15 arası, rakıda % 60 ile 100 arasında alkol oranı bulunmaktadır.

Alkolü vücudun kaldırabileceği miktardan fazla alınması sonucu oluşan alkol zehirlenmesi, sarhoşluk olarak bilinse de aslında bir zehirlenmedir. Fazla alınan alkol kana karışır ve beyne gider. Beyinde bulunan İki sinir ucundaki bağlantıyı sağlayan kimyasal maddeyi etkileyerek, hareket, konuşma bozukluğu, saldırganlık gibi durumlar ortaya çıkarır. Bu durumlar dışındaki diğer belirtileri şunlardır;

Alkol Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir?

  • Saldırgan, asabi ve cinsel içerikli hareket sergilemek
  • Ayakta duramamak
  • Bağırarak konuşmak
  • Doğru ve sağlıklı düşünememe, hareket edememe, araç kullanamama
  • Yorgun hissetme
  • Göz ve mimikler de aşırı hareketlilik
  • Yüzde kızarıklık
  • Nöbet yaşama
  • Baş ağrısı ve baş dönmesi
  • Duyularda azalma
  • Derin uyumak veya komaya girmek

Alkol alımında miktarı abartmamak, alkol alımı öncesi bir bardak süt içmek, aralarda bol su tüketmek ve içkiyle kuruyemiş yemek Alkol zehirlenmelerini engelleyebilen tedbirlerdir.

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