Bazı meyvelerin özel işlemlerden geçerek, oksijen, karbon ve hidrojen karışımını barındıran bir içecektir. Dost meclisinde keyifle içilen ama fazla tüketildiğinde istenmeyen sonuçlar doğurabilen, ayarında tüketilmesi gereken bir içkidir.

İçkide bulunan alkol düzeyi ne kadar yükselirse, vücuttaki ısı ve boğaz da yanma hissi de bir o kadar artacaktır. Biranın içinde % 2-5 arası, şarapta % 8,-15 arası, rakıda % 60 ile 100 arasında alkol oranı bulunmaktadır.

Alkolü vücudun kaldırabileceği miktardan fazla alınması sonucu oluşan alkol zehirlenmesi, sarhoşluk olarak bilinse de aslında bir zehirlenmedir. Fazla alınan alkol kana karışır ve beyne gider. Beyinde bulunan İki sinir ucundaki bağlantıyı sağlayan kimyasal maddeyi etkileyerek, hareket, konuşma bozukluğu, saldırganlık gibi durumlar ortaya çıkarır. Bu durumlar dışındaki diğer belirtileri şunlardır;

Alkol Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir?

Saldırgan, asabi ve cinsel içerikli hareket sergilemek

Ayakta duramamak

Bağırarak konuşmak

Doğru ve sağlıklı düşünememe, hareket edememe, araç kullanamama

Yorgun hissetme

Göz ve mimikler de aşırı hareketlilik

Yüzde kızarıklık

Nöbet yaşama

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Duyularda azalma

Derin uyumak veya komaya girmek

Alkol alımında miktarı abartmamak, alkol alımı öncesi bir bardak süt içmek, aralarda bol su tüketmek ve içkiyle kuruyemiş yemek Alkol zehirlenmelerini engelleyebilen tedbirlerdir.