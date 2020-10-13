Ülkenin dört bir yanından alkol zehirlenmesi ve ölümleriyle ilgili haberler geliyor. Bir süredir gündemden düşmeyen etil alkol haberleri vatandaşların etil alkol konusunda araştırma yapmaya sevk etti. Peki etil alkol nedir? Etil alkol kör eder mi? Etil alkol nasıl üretilir? İşte etil alkole dair merak edilen her şey...

ETİL ALKOL NEDİR?

Kimyasal adı Etanol olan etil alkol renksiz, hafif hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Ayrıca çözücü olarak kullanılmaktadır. Kimyasal formülü C2H6O olup EtOH ya da C2H5OH olarak da ifade edilmektedir.

ETİL ALKOL NASIL ÜRETİLİR?

Etil alkol, başta maya olmak üzere bazı mikroorganizmalar tarafından şekerin

fermantasyonu sonucu meydana gelir. Alkol fermantasyonunu ilk kez Fransız Gay-Lussac,

günümüzde de geçerli olan şu eşitlikle özetlemiştir;



C6H12O6 ----------- 2C2H5OH + 2CO2 + 28.2 kcal



Bu genel eşitliğe göre 100 g şekerden 51.1 g etil alkol meydana gelmektedir. Ancak gerçek

etil alkol verimi, teorik olarak hesaplanan verimin biraz altındadır. Çünkü fermantasyon

sırasında şeker yalnızca alkol ve CO2 oluşumu için kullanılmamakta, şekerin yaklaşık % 5'i

mayalar tarafından yeni hücrelerin oluşumu ve diğer yan ürünlerin oluşumu için

kullanılmaktadır.



Alkol fermantasyonunun Gay-Lussac'ın belirlediği genel eşitlikteki gibi basit olmadığı ve

birbirini izleyen bir seri biyokimyasal olayların son ürünü olduğu, daha sonraki araştırmalar

sonucu ortaya konmuştur. Bu uzun ve karmaşık biyokimyasal olaylar sırasında açığa çıkan

ürünler, fermantasyon ana ürünleri ve fermantasyon yan ürünleri olarak iki grupta

toplanabilir.

Alkol fermantasyonun ana ürünleri etil alkol ve karbondioksittir.

Alkol fermantasyonu sırasında, fermantasyon koşullarına bağlı olarak az miktarda da olsa,

diğer bazı ürünler (gliserin, asetaldehit, yüksek alkoller, asit, esterler, metil alkol) de oluşur ve

bunlara fermantasyon yan ürünleri denir.

ETİL ALKOL KÖR EDER Mİ?

Etil alkol vücutta metabolize olan yani karaciğer tarafından işlenebilen bir alkol olduğundan içki yapımında kullanılan tek alkol türüdür. Metil alkol ise vücutta metabolize olmaz ve vücuda girdikten sonra formaldehid ve formik asit isimli iki kimyasala bozunur.

Formik asit birikimi klinik semptomlar ile ilişkilidir ve toksiteden formik asit sorumludur. Retinada formaldehit oluşumu özellikle ‘kör sarhoş’ diye tanımlanan körlüğe neden olan optik papillit ve retinal ödeme yol açar.