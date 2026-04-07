Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Alkollü şahıs Van Gölü'ne girdi | Son dakika haberleri

        Alkollü şahıs Van Gölü'ne girdi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aşırı alkollü olduğu değerlendirilen bir şahıs Van Gölü'ne girdi. Olay yerine gelen Tatvan Emniyetine bağlı ekiplerden iki polis memuru, soğuk havaya aldırış etmeden elbiseleriyle göle girerek şahsı sudan çıkardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 22:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İHA'nın haberine göre; saat 18.30 sıralarında Tatvan ilçesi Saray Mahallesi Aşiyan Düğün Salonu civarında, E.D. (26) isimli şahsın aşırı alkollü olduğu halde Van Gölü’ne girdiği tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.

        Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memuru, soğuk havaya rağmen kıyafetleriyle göle girerek şahsa ulaştı. Polisler, su içerisindeki E.D.’yi güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

        Sudan çıkarılan şahıs, bilinci açık şekilde 112 ekibine teslim edildikten sonra Tatvan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Aşırı alkollü olduğu değerlendirilen E.D.’nin gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

