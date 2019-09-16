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Alkollü sürücü dehşeti! Ölüm karşı şeritten geldi

DHA

İstanbul'un Pendik ilçesi TEM bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen araca çarptı. Sabiha Gökçen Havalimanı civarındaki tünelde kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü. Tünelde kendi şeridinde giden otomobilin yolcu koltuğundaki Fadime Çilekçi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise ağır yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil sürücüsü Kamil Dalkılıç ise hastanede kurtarılamadı. Alkollü olduğu ileri sürülen Dalkılıç'ın otomobilin içerisinden alkollü içecek şişeleri çıktı

alkollü sürücü dehşeti

İstanbul'un Pendik ilçesinde, TEM bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, TEM bağlantı yolu Kaynarca yönünde ilerleyen otomobilin sürücüsü Kamil Dalkılıç, Sabiha Gökçen Havalimanı civarındaki tünelde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dalkılıç'ın otomobili karşı şeritten gelmekte olan Şehamettin Çilekçi'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu Kamil Dalkılıç ve Şehamettin Çilekçi ağır yaralanırken, Çilekçi'nin kullandığı otomobilde yolcu koltuğunda oturan Fadime Çilekçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Alkollü olduğu ileri sürülen Kamil Dalkılıç'ın otomobilin içerisinden alkol şişeleri çıktı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalkılıç hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  

Polis kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Tünel içinde kontrollü olarak tek şeritten sağlanan olay yeri inceleme ekiplerini çalışmalarını ardından kaza yapan araçların kaldırılması ile normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

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