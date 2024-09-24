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        Haberler Gündem Güncel Alkollü sürücünün otomobili merdivende asılı kaldı | Son dakika haberleri

        Alkollü sürücünün otomobili merdivende asılı kaldı

        Amasya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, trafiğe kapalı alana girerek merdivende asılı kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 09:56 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:14
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, trafiğe kapalı alana girerek merdivende asılı kaldı.

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        Edinilen bilgilere göre Tepe Mahallesi Ali Efendioğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücünün kullandığı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ne döndü. 

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        İçerisinde sürücüyle beraber 3 arkadaşının bulunduğu otomobil, bir anda caddenin bittiği noktada merdivenlerde asılı kaldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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        Polis ekiplerinin alkol testinde sürücünün 0.70 promil alkollü olduğu anlaşıldı. 

        Araç trafik ekipleri tarafından çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

        #Amasya
        #sürücü
        #otomobil
        #Kaza
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