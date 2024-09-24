Alkollü sürücünün otomobili merdivende asılı kaldı
Amasya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, trafiğe kapalı alana girerek merdivende asılı kaldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, trafiğe kapalı alana girerek merdivende asılı kaldı.
Edinilen bilgilere göre Tepe Mahallesi Ali Efendioğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücünün kullandığı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ne döndü.
İçerisinde sürücüyle beraber 3 arkadaşının bulunduğu otomobil, bir anda caddenin bittiği noktada merdivenlerde asılı kaldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.