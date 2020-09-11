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Alkollü ve kırmızı ışıkta çarptı! Aybüke komada sürücü serbest!

Konya'da bir otomobilin arkadan çarptığı araçta bebek koltuğunda uyuyan 2 yaşındaki Aybüke Kurt ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan minik kızın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kaza yapan sürücü Emel G.'nin alkollü olduğu ve bir hafta önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aybüke'nin ailesi, "Kızımız yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. O sürücü neden serbest bırakıldı?" diye karara itiraz etti

Alkollü sürücü dehşet saçtı
HABERTURK.COM

Zafer Samancı'nın özel haberine göre olay Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Zafer Sanayi Sitesi önünde geçen hafta meydana geldi. Samet Kurt'un kullandığı ve içinde eşi Teslime Kurt ile 2 yaşındaki kızları Aybüke'nin bulunduğu araca kırmızı ışıkta beklerken arkadan hızla gelen Emel G. yönetimindeki otomobil çarptı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle Kurt Ailesi'nin içinde bulunduğu araç refüje çıktı. Kazada arkada bebek koltuğunda uyuyan 2 yaşındaki Aybüke Kurt ağır yaralandı. Aybüke ambulansla Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık, kafasında çatlak, derin açık yaraları olan minik kızın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Küçük kız yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

1 HAFTA ÖNCE ALKOL YÜZÜNDEN EHLİYETİ ALINMIŞ

Kazaya neden olan sürücü Emel G.'nin (50) yapılan alkol muayenesinde 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede Emel G.'nin kazadan bir hafta önce yine alkollü bir şekilde kullandığı araçla kaza yaptığı ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Kurt Ailesi'nin aracına çarptıktan sonra gözaltına alınan Emel G., savcılık tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Ancak mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar vererek sürücüyü serbest bıraktı.

"KIZIM CANIYLA UĞRAŞIRKEN O GEZİYOR"

Aybüke'nin annesi 29 yaşındaki Teslime Kurt, "Kızım canıyla uğraşırken o kadın dışarıda geziyor. Alkolden daha önce ehliyeti alınan bu kadın yine alkollü bir şekilde araba kullandı. Benim kızım şu an onun yüzünden yoğun bakımda. Adalet istiyorum, bu kadının tutuklanmasını istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

"İLK GÖZAĞRIM YOĞUN BAKIMDA"

Kazada başına aldığı darbe ile yaralanan 32 yaşındaki Samet Kurt ise "İlk gözağrım Aybüke komada, ben evime giremiyorum. Ciğerim yanıyor. Alkollü kaza yapmaktan ehliyeti alınan bu kadın kızımın komaya girmesine neden oldu. Kızım yaşam savaşı veriyor. Nasıl olur da serbest kalır. Tutuklansın, başkalarının da canı yanmasın" dedi.

"KARARA İTİRAZ EDİP, TUTUKLAMA TALEP ETTİK"

Ailenin avukatı Mücahit Tanrıkulu ise "Geceden sabaha kadar alkol almış ve ayılmadan evine gitmek için aracı ile yola çıkan sürücünün çarpmasıyla meydana gelen bir kaza. Aybüke'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Sürücü, tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından anlaşılmaz bir şekilde serbest bırakıldı. Karara itiraz edip tutuklanması için gerekli girişimleri yaptık" ifadelerine yer verdi.

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