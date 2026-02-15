Canlı
        Alkolün kararttığı hayatı YEDAM'la canlandı | Sağlık Haberleri

        Alkolün kararttığı hayatı YEDAM'la canlandı

        Antalya'da kas erimesi nedeniyle yaşadığı zorluklardan kurtulmak için çareyi alkolde arayan Y.D, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) aldığı destekle 16 yıldır kullandığı alkolü bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 18:31 Güncelleme: 15.02.2026 - 18:31
        Alkolün kararttığı hayatı YEDAM'la canlandı
        Küçük yaşta babasını kaybetmesi, annesinin kanser hastası olması ve bir süre sonra vefat etmesi, kendi rahatsızlığına bağlı şikayetlerin artması nedeniyle 17 yaşında alkol almaya başlayan Y.D, zaman içerisinde alkolün miktarını artırınca iş ve sosyal hayatında sorunlar yaşamaya başladı.

        Zamanla rahatsızlığı ilerleyen, çalışamaz duruma gelen ve çevresindeki insanlardan uzaklaşan Y.D, alkolü hayatından çıkarabilmek için YEDAM'a başvurdu.

        İlk zamanlar zorlanan ancak kötü günlerine geri dönmemek için mücadeleyi bırakmayan Y.D, 16 yıllık alkol bağımlılığından kurtuldu.

        Alkolün hayatına girmesiyle yaşadığı zorlukları ve bırakma sürecini anlatan Y.D, genç yaşta alkolle tanıştığını ve en güzel yıllarını alkol nedeniyle heba ettiğini söyledi.

        Alkolü acılarını unutturacakmış gibi gördüğünü ancak bu illetin daha büyük acılara neden olduğunu ifade eden Y.D, alkolün hayatında telafisi mümkün olmayan yaralar açtığını belirtti.

        Alkol nedeniyle sürekli kavga eden, huysuz, geçimsiz bir insan haline geldiğini dile getiren Y.D, "Zamanla insanlar benden uzaklaştı. İşlerim aksadı. Evden çıkamaz oldum, geceleri alkol alıp sabah işe gidiyordum. Normalde çok hevesli çalıştığım iş bu sefer bana ızdırap olmaya başladı. Aynaya baktığımda kendimden nefret ettiğim zamanlar oldu. Alkolün dozu, limiti arttıkça bu sefer farklı şeyler yaşamaya, karakter bozukluğu meydana gelmeye başladı." diye konuştu.

        Kanser nedeniyle kaybettiği annesine tedavi sürecinde çok yardımcı olamadığını, alkol nedeniyle yalnızlaştığını, evde yangın bile çıktığını söyleyen Y.D, 16 yılda kötü anlar yaşadığını ifade etti.

        Alkolün kendisinde oluşturduğu hasarı fark edince YEDAM'dan yardım almaya karar verdiğini anlatan Y.D, bu kararla yeni bir hayata başladığını belirtti.

        "YEŞİLAY BENİM SIĞINACAK LİMANIM OLDU"

        Yeşilaydaki atölye çalışmaları, psikolog ve iyileşme koçluğu desteğinin hayatını değiştirdiğini belirten Y.D, sözlerine şöyle devam etti: "Burada kimse yargılamıyor. Güler yüz var, 'neden gelmedin' baskısı yok ve bu çok kıymetli. Buraya geldiğimde de kendimi değerli hissediyorum çünkü kapı açıldığı zaman herkes gülümsüyor. Atölyede danışanların yaklaşımı çok samimi. Sanki o da senin gibi bir bağımlılıkla savaşmış gibi yaklaşıyor. Kendisi bağımlı değil ama bilgisiyle, aldığı eğitimle sorunu tespit ediyor ve yargılamadan tedavi ediyor. Burası benim için sığınacak limanım oldu. YEDAM sayesinde bağımlılığı, alkolü unuttum, burada yalnız kalmıyorum."

        Atölyelerde örgü örmek, resim ve makrome yapmak gibi farklı beceriler de kazandığını dile getiren Y.D, "İpimi, şişimi ve tığımı alıp sokakta örgü örüyorum ve bu da insanların dikkatini çekiyor, insanlar benimle konuşmaya başlıyor. İnsanlar benden kaçmıyor, aksine insanlar yanıma gelip benimle sohbet ediyor." dedi.

        Bağımlılıkla mücadele edenlere yardım almaktan kaçmamalarını öneren Y.D, aldığı yardımla hayatını güzelleştirdiğini ifade etti.

