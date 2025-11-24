Habertürk
        Allan Hakko ve Pelin Uluksar, Yunanistan romantik hafta sonu geçirdi - Magazin haberleri

        Allan Hakko ve Pelin Uluksar, Yunanistan romantik hafta sonu geçirdi

        Allan Hakko ve oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar, arkadaşlarının Yunanistan'daki düğününde romantik bir hafta sonu geçirdi

        Giriş: 24.11.2025 - 20:09 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:09
        Yunanistan'da romantik hafta sonu
        Nisan ayında sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile 2 yıllık birlikteliğini sonlandıran ünlü iş insanı Allan Hakko, kalbini oyuncu Pelin Uluksar’a kaptırdı.

        Zaman zaman sevgilisiyle sosyal medyada samimi paylaşımlar yapan Hakko, son olarak arkadaşlarının Yunanistan’daki düğününe katıldı.

        Hafta sonunu birlikte değerlendiren çift, düğünden fotoğraflarını takipçileriyle paylaşırken Hakko, paylaşımına "Ne hafta sonu ama..." notunu eklemeyi ihmal etmedi.

        Fotoğraflar: Instagram

