Allan Saint-Maximin'den flaş Mourinho itirafı!

"BİRKAÇ KEZ TARTIŞTIK AMA BABA GİBİDİR"

Mourinho'yu kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörlerden biri olarak tanımlayan Maximin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dürüst olmak gerekirse, o benim kariyerimdeki en iyi teknik direktörlerden biri. Birkaç kez tartıştık ama kötü bir şey olmadı. O sizin babanız gibidir. Sadece evet ya da pardon deyip odanıza gitmezsiniz. Bana her zaman iyi davrandı. Akademim için de bana çok şey öğretti. Akademimdeki çocukları görmeye geldi, çocuklarımın Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan birine geldi. Her şey harikaydı."