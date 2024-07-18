Allan Saint-Maximin'den rakip takım taraftarına flaş yanıt!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli kulübe imza attıktan sonra çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Fransız futbolcu, şu sözleri sarf etti;

"Fenerbahçe'nin maçlarını her izlediğimde taraftarların yarattığı muhteşem atmosferi hissetmek için televizyonun sesini açardım! Şimdi bunu doğrudan sahada yaşayabileceğim.

"MOURINHO İKNA ETTİ"

Bu inanılmaz fırsat, kulübün beni buraya getirme konusundaki inanılmaz kararlılığı ve Fenerbahçe'nin benim için doğru yer olduğuna beni ikna eden "Special One'ın" ilham verici sözleri sayesinde mümkün oldu. Bu güveni onurlandırmak için her şeyimi vermeye hazırım!

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"İÇİMDE YANAN BİR TUTKU VAR"

Fenerbahçeli olduğum için ne kadar mutlu olduğumu ve nasıl bir enerjiyle geldiğimi hayal bile edemezsiniz! İçimde yanan bir tutku var ve sizi gururlandırmak için her şeyimi vereceğim!

Yaşa Fenerbahçe!"