Reuters

Alman tur operatörü TUI, likidite imkanlarının geliştirilmesi için Almanya hükümetiyle 1.2 milyar euro tutarında bir ek yardım paketi için anlaştığını duyurdu.

Türkiye'de faaliyeti olan ve koronavirüs pandemisinden etkilenen şirket, gelecek kaynağı 2020/21 turizm sezonu ve sonrasındaki virüs kaynaklı zararlarını aşmak için kullanacak. TUI'den yapılan açıklamada 1.2 milyar euro büyüklüğün pandemi kaynaklı uzun dönem uçuş sınırlamalarını da kapsayacak.

Öte yandan, TUI ve hükümet bankası KfW arasındaki 1.05 milyar euroluk kredi limitinin artırılacağı belirtildi.