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Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier iflas başvurusunda bulundu

Volkswagen Grubu markalarından Porsche'nin de aralarında bulunduğu büyük otomotiv markalarının tedarikçisi konumunda bulunan Alman Allgaier, Çinli bir yatırımcıya satıldıktan bir yıl sonra iflas başvurusunda bulundu

Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier iflas başvurusunda bulundu
AA

Tedarik zinciri büyük sorunlarla boğuşan Alman otomotiv sektöründe aralarında ünlü spor otomobi markası Porsche'nin de bulunduğu markalara parça tedariki sağlayan Allgaier iflas çağrısında bulundu. Yaklaşık bir yıl kadar önce Çinli bir yatırımcı tarafından satın alınan otomotiv tedarikçisine geçici iflas yöneticisi atandı.

Allgaier’in Goeppingen bölge mahkemesine iflas başvurusundan ardından mahkeme bugün Pluta hukuk firmasından Fritz Zanker’i şirkete geçici iflas yöneticisi olarak atadı.

YENİ YAPILANMA SÜRECİ İÇERİSİNDEYDİ

Yaklaşık 1.700 çalışanı bulunan Allgaier, büyük otomobil üreticilerine sac metal parçalar tedarik ediyor. Ayrıca malzeme işleme teknolojileri alanında faaliyetler yürütüyor.

2020’den beri yeniden yapılanma süreci içinde bulunan şirketin hisselerinin yüzde 89'u Temmuz 2022’de Çinli Westron Group’a satılmıştı.

Allgaier, saç metal işleme sektöründe Benteler, Magna, Gestamp ve Kirchhoff gibi çok daha büyük rakiplerle rekabet etmek zorunda kalıyordu.

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