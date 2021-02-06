Enerji sektöründe önemli bir satın alma işleminin daha sonuna gelindi. Fransız Engie’nin İzmitgaz’ı (İZGAZ) PALMET Enerji’ye; Antalya, Aydın ve Konya dahil 10 ilde faaliyet gösteren hisselerinin yüzde 70’ini STFA Holding’in, yüzde 30’unu İsviçre merkezli Partners Group’un kontrol ettiği Enerya Enerji’nin de Ahlatcı Holding’e satış süreçleri büyük ölçüde tamamlandı. Söz konusu şirketlerin kısa süre içinde devri bekleniyor. Bu alanla ilgili yeni bir haber daha geldi. İskenderun’daki Sugözü Termik Santralı’nın büyük ortağı Alman Steag, Trakya’da bulunan 20 X 3.3 megavat gücünde, yılda 222 milyon kilovatsaat elektrik üreten Süloğlu rüzgar santralının satışı için el sıkıştı.

TUTAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Steag’a yakın kaynaklar, alıcı şirketle satışa ilişkin imzaların atıldığını doğruladı, satış tutarı hakkında bilgi vermedi. Söz konusu santralı, Türkiye’de yerleşik büyük bir enerji şirketi satın aldı. Şirketin, adı şimdilik gizli tutuluyor.

TÜRKİYE’DEN ÇIKACAK MI?

Alman Steag’ın Türkiye’deki en büyük enerji yatırımı, İskenderun’da bulunan bin 320 megavat kurulu güçteki İsken Sugözü Termik Santralı. Steag, söz konusu santralın yüzde 51’ini kontrol ediyor. Kalan yüzde 49 hissenin sahibi OYAK. Santral, ithal kömürle elektrik üretiyor. Türkiye’nin elektrik gereksiniminin yüzde 4’ünü karşılıyor.

Peki, Almanlar İskenderun’daki termik santralı satmayı düşünüyor mu? Kaynaklar, bu soruyu net ve açık biçimde “Hayır” diyerek yanıtladı. Türkiye’de, elektrik üretiminde yer almaya devam edeceklerini ifade eden kaynaklar, üretimin yanı sıra elektrik ticaretinde de büyümeyi hedeflediklerini belirtti.