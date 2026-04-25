        Almanya 1 mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek | Dış Haberler

        Almanya 1 mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda olası görev için zaman kaybetmemek amacıyla bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edeceklerini bildirdi.

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 18:21
        Pistorius, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda, Hürmüz Boğazı'nda Alman donanmasının görev yapmasının ilk ön koşulunun çatışmaların sona ermesi olduğunu belirterek, sonuçta Almanya’nın Avrupa'nın en büyük silahlı kuvvetlerinden biri olduğunu ve bu yüzden sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini ifade etti.

        Alman donanmasının mayın tespiti ve temizleme konusunda iyi olduğunu aktaran Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğine katkıda bulunabileceklerini kaydetti.

        Pistorius, ancak bölgede görev yapabilmenin Alman Meclisinden yetki alınmasıyla mümkün olabileceğine işaret ederek, zaman kazanmak için Alman birliklerinin bir kısmını erkenden Akdeniz’e sevk etme kararı aldıklarını, böylece yetki kararı alındıktan sonra daha fazla zaman kaybetmemiş olacaklarını anlattı.

        "Akdeniz'e bir mayın arama gemisini sevk edeceğiz" diyen Pistorius, bu gemiye bir komuta ve ikmal gemisinin de eşlik edeceğini açıkladı.

        Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda destekte bulunmak için başka yerlerdeki yükümlülüklerini geçici olarak makul ölçüde ve ortaklarla koordineli şekilde azaltacaklarını belirtti.

        Alman bakan, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de Aspides misyonu başlatması söz konusu olduğunda da aynı şekilde hareket ettiğini ifade ederek, o dönemde de AB’nin ve Federal Meclisin kararları beklenildiğinde ilgili fırkateyni Akdeniz’e göndermeye karar verdiğini, bunun da görevin başlamasını önemli ölçüde hızlandırdığını anımsattı.

        Pistorius, "Böyle bir operasyonun ön şartı hukuki zemindir. Bunun için Kızıldeniz’deki AB’nin Aspides misyonunun yetkisini genişletmeyi düşünebilir misiniz?” şeklindeki soruya, "Bu uygun ve düşünebilir bir seçenek olur. Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi elbette iyi olurdu, ancak şu anda pek olası görünmüyor." yanıtını verdi.

        Aspides misyonunun yetkisinin coğrafi olarak zaten Basra Körfezi'ni de kapsadığını savunan Pistorius, ancak şimdiye kadar birliklerin Kızıldeniz’de sivil deniz taşımacılığına yönelik tehditleri önleyebildiğini ve bu amaçla askeri araçlar kullanabildiğini, bu nedenle Aspides misyonunun hukuki çerçevesinin uyarlanması gerektiğini kaydetti.

        Pistorius, mayın arama gemisinin Akdeniz’e ne zaman sevk edileceğine ilişkin tarih vermedi.

        *Fotoğraf: EPA/CLEMENS BILAN, temsilidir

