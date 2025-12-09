Habertürk
Habertürk
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 13. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 13. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 13. hafta geride kaldı. RB Leipzig, BVB Dortmund ve Bayern haftayı galibiyetle kapattı. Almanya Bundesliga Ligi'nde 13. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:30
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 13. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
        BVB Dortmund ve Hoffenheim takımları arasındaki mücadele ile, Almanya Bundesliga Ligi'nin 13. haftası kapanış yaptı.

        BVB Dortmund, kendi sahasında Hoffenheim takımını ağırladı. BVB Dortmund karşılaşmayı 2-0 kazanarak puanını 28'e yükseltti. Konuk ekip Hoffenheim ise 23 puanda kaldı.

        RB Leipzig, kendi sahasında ağırladığı Frankfurt'a karşı üstünlük kurarak 6-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 29 puana ulaştı. Konuk Frankfurt ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Bayern, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Stuttgart takımını 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 37 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Stuttgart ise 22 puanda kaldı.

        M'gladbach, deplasmanda Mainz 05'ni 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Ligin bu haftasında Augsburg ile Leverkusen karşı karşıya geldi.

        Ligin 13. haftasında Heidenheim ile Freiburg karşılaştı. Heidenheim rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi VfL Wolfsburg, rakibi Union Berlin takımını 3-1 geçmeyi başardı.

        Almanya Bundesliga Ligi'nin 13. haftasında Köln ile St.Pauli arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Hamburg, ligin 13. haftasında Werder Bremen'i konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-2.

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 13. Haftanın Sonuçları
        05.12.2025 22:30
        Mainz 05
        0
        M'gladbach
        1
        İY(0-0)
        06.12.2025 17:30
        Augsburg
        2
        Bayer Leverkusen
        0
        İY(2-0)
        06.12.2025 17:30
        FC Heidenheim
        2
        Freiburg
        1
        İY(0-1)
        06.12.2025 17:30
        Vfb Stuttgart
        0
        Bayern Münih
        5
        İY(0-1)
        06.12.2025 17:30
        Vfl Wolfsburg
        3
        Union Berlin
        1
        İY(2-0)
        06.12.2025 17:30
        FC Köln
        1
        St Pauli
        1
        İY(0-0)
        06.12.2025 20:30
        RB Leipzig
        6
        Eintracht Frankfurt
        0
        İY(2-0)
        07.12.2025 17:30
        Hamburger SV
        3
        Werder Bremen
        2
        İY(0-1)
        07.12.2025 19:30
        Borussia Dortmund
        2
        TSG Hoffenheim
        0
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 13. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		13 12 1 0 37 40
        2
        RB Leipzig
        		13 9 2 2 29 15
        3
        Borussia Dortmund
        		13 8 4 1 28 12
        4
        Bayer Leverkusen
        		13 7 2 4 23 9
        5
        TSG Hoffenheim
        		13 7 2 4 23 6
        6
        Vfb Stuttgart
        		13 7 1 5 22 -1
        7
        Eintracht Frankfurt
        		13 6 3 4 21 -1
        8
        FC Köln
        		13 4 4 5 16 1
        9
        Freiburg
        		13 4 4 5 16 -2
        10
        M'gladbach
        		13 4 4 5 16 -2
        11
        Werder Bremen
        		13 4 4 5 16 -6
        12
        Union Berlin
        		13 4 3 6 15 -6
        13
        Hamburger SV
        		13 4 3 6 15 -6
        14
        Augsburg
        		13 4 1 8 13 -10
        15
        Vfl Wolfsburg
        		13 3 3 7 12 -6
        16
        FC Heidenheim
        		13 3 2 8 11 -16
        17
        St Pauli
        		13 2 2 9 8 -14
        18
        Mainz 05
        		13 1 3 9 6 -13

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 14. Hafta Maçları
