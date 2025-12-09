Almanya Bundesliga Ligi'nde 13. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

Almanya Bundesliga Ligi'nde 13. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 13. hafta geride kaldı. RB Leipzig, BVB Dortmund ve Bayern haftayı galibiyetle kapattı. Almanya Bundesliga Ligi'nde 13. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.
BVB Dortmund ve Hoffenheim takımları arasındaki mücadele ile, Almanya Bundesliga Ligi'nin 13. haftası kapanış yaptı.
BVB Dortmund, kendi sahasında Hoffenheim takımını ağırladı. BVB Dortmund karşılaşmayı 2-0 kazanarak puanını 28'e yükseltti. Konuk ekip Hoffenheim ise 23 puanda kaldı.
RB Leipzig, kendi sahasında ağırladığı Frankfurt'a karşı üstünlük kurarak 6-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 29 puana ulaştı. Konuk Frankfurt ise bu mücadaleden eli boş döndü.
Bayern, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Stuttgart takımını 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 37 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Stuttgart ise 22 puanda kaldı.
M'gladbach, deplasmanda Mainz 05'ni 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Ligin bu haftasında Augsburg ile Leverkusen karşı karşıya geldi.
Ligin 13. haftasında Heidenheim ile Freiburg karşılaştı. Heidenheim rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi VfL Wolfsburg, rakibi Union Berlin takımını 3-1 geçmeyi başardı.
Almanya Bundesliga Ligi'nin 13. haftasında Köln ile St.Pauli arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
Hamburg, ligin 13. haftasında Werder Bremen'i konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-2.